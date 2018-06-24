MSGSÜ mezunları: Geleneğimizle bağlarımızı koparamayacaklar

MSGSÜ Devlet Konservatuvarının taşınma kararı tepkiler üzerine ertelendi. Mezun öğrenciler 'Bağlarımızdan koparmalarına izin vermeyeceğiz' diyor.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarının taşınma kararı şimdilik ertelense de, mezun öğrenciler, “Bağlarımızdan koparmalarına izin vermeyeceğiz” diyerek binaya sahip çıkacaklarını vurguladı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarının Başbakanlık Çalışma Ofisini genişletmek amacıyla tahliyesine karar verildi. Beşiktaş Kaymakamlığı, 12 Haziran 2018 tarihli yazı ile konservatuvarın 26 Haziran 2018 Salı günü saat 13.30’da tahliyesinin yapılacağını, MSGSÜ yetkililerine tebliğ etti. Hiçbir yer gösterilmeden binanın tahliyesinin istenmesine tepkiler gelmeye başladı. Taşınma kararı şimdilik ertelense de MSGSÜ’den mezun olan öğrenciler, binanın taşınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

‘ÖNEMLİ SANATÇILAR YETİŞTİREN BİR YER’

Konservatuvarı boşaltma kararını, “ülkenin içinde bulunduğu karanlığın bir yansıması” şeklinde değerlendiren MSGSÜ mezunlarından Tiyatrocu Emir Çubukçu, özgürlük alanlarına saldırıldığını söyledi. Kararla hukuk ve adaletin yok sayıldığına dikkat çeken Çubukçu, “Böylesi köklü bir kuruma hiçbir yer göstermeden, öğrencileri alıp evinden atmaya çalışmak kabul edilemez. Burası, bugün Türkiye’de ne kadar önemli sanatçı varsa yetiştirmiş bir yer. Hepimizin anılarının olduğu, mesleğimizi öğrendiğimiz yer” dedi. 5 yaşından 26 yaşına kadar binlerce insanın MSGSÜ’den eğitim aldığını anımsatan Çubukçu, “Öğrencilerin bale, tiyatro eğitimi almalarına devam edebilecekleri, profesörlerin dersini vermeye devam edebilecekleri bir yer göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.

‘KARARDAN VAZGEÇİLMELİ’

Verilen kararın karşısında duracaklarına vurgu yapan Çubukçu, şöyle devam etti: “Bir çay bahçemiz vardı, onu kapattılar. Üst geçit vardı, onu kaldırdılar. Bir müze vardı, o müzenin kapısı kapalı. Sıra şimdi bize geldi. İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde sanat kurumunun olması yönetenlerin işlerine gelmiyor. Toplumdaki tüm ilgi de seçimlere yönelmişken oldu-bitti ile bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Fakat bizler hayatı ve sanatı öğrenmeye başladığımız bu yere sahip çıkacağız.”

Çubukçu, “Toplumun her kesiminin böyle tarihsel bir sanat kurumunun yok edilmesine, binasından kovulmasına karşı çıkması gerekir” diyerek karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

‘GEÇMİŞİMİZDEN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Kararın özellikle seçim dönemine denk getirildiğini belirten MSGSÜ mezunlarından Tiyatrocu Anıl Tunç Karaersal da, “Onlar için sanat, barış, iyilik önemli değil. 30 küsur yıldır burada eğitim veren insanlar, sanatçı yetiştirenler ve sanatçıları evlerinden, yuvalarından çıkarmaya çalışıyorlar. Burası benim evim. Buradan çıkmak istemiyorum. Bizi geleneğimizden ve geçmişimizden koparmaya çalışıyorlar. Bağlarımızdan koparmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. (İstanbul/MA)

Tepkiler sonuç verdi; 'Mimar Sinan'ın tahliyesi ertelendi

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:32

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