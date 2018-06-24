İğneleri için 700 TL ödemek zorunda kaldı

64 yaşındaki emekli öğretmen Gıyasettin Güneş, tedavisi için gerekli olan iğnelere 700 TL para vermek zorunda kaldığını aktardı.

Halil POLAT

Mersin

‘İlaç parasını karşılayamayan emekli tedaviden vazgeçti’ haberimiz üzerine bize ulaşan Emekli Öğretmen Gıyasettin Güneş aynı sorunları kendisinin de yaşadığını ifade ederek, 700 TL civarı ödeme yaparak yaptırdığı iğnenin ise faydasını görmediğini söyledi.

Muğla Köyceğiz’de yaşayan 64 yaşındaki Emekli Öğretmen Gıyasettin Güneş, Aydın Adnan Menderes Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından yazılan iğnelere 700 TL para vermek zorunda kaldığını belirtti. Eczanede iğnelerin devlet tarafından karşılanmadığının kendisine söylendiğini belirten Güneş “Daha önce muadil olarak adlandırılan ve fiyatı yaklaşık 10-15 lira arasında olan iğneleri de kullandım. Ama bir faydasını görmedim. Bunun üzerine mecburen yeni iğneleri almaya gittim” dedi.

‘EKONOMİK OLARAK ZORLANIYORUZ’

30 yıl öğretmenlik yaptığını, neredeyse bütün ömrümü devlete verdiğini, emekli olduktan sonra sağlık sorunlarının başladığını anlatan Güneş “Devlet bizi bir pasla dışarıya attı. ‘Bunu devlet karşılamıyor’ diyorlar. Bugün o vatandaşın haberini okuyunca aynı durumu yaşadığım için çok etkilendim. Sağlıkta dönüşüm yok, hepsi yalan, ne kuyruk bitti ne de başka bir şey” diye konuştu. Eşinin de dizlerinden ameliyat olması gerektiğini, özel hastaneye 100 TL muyene parası vermek zorunda kaldıklarını, çünkü devlet hastanesinde bu işlerin çok uzun sürdüğünü anlatan Güneş “Hastanelerde ‘kuyruk, sıra bitti’ deniliyor. Hepsi yalan” dedi.

Baypas olduğu için devamlı kullandığı raporlu ilaçları olduğunu, ilaçlar ithal olduğu için ancak yarısını devletin ödediğini belirten Güneş, emekli olduktan sonra ekonomik olarak daha da zorlandığını söyledi. “Her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz’’ diye konuşan Güneş, gençliğimizi devlete verdik, hiç olmazsa ömrümüzün sonuna doğru rahat bir nefes almak istiyoruz diyerek “Örneğin Avrupa’da emekli olmuş bir vatandaş rahat bir nefes alabiliyor. Ömrümüzün sonuna doğru daha rahat yaşamak siterdik. Ama rahatlık bir yana daha da kötüye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlaç parasını karşılayamayan emekli tedaviden vazgeçti

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:27

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