Belediye parke taşın üstüne asfalt döktü, ilk yağmurda evleri su bastı

AKP’li Kaş Belediyesi, seçim öncesi parke taşıyla kaplı cadde ve sokaklara asfalt döktü. İlk yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı.

Yusuf YAVUZ

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi’nde parke taşıyla kaplı bazı cadde ve sokaklarda seçim öncesi asfalt döken AKP’li Kaş Belediyesine vatandaşlardan tepki geldi. Parke taşı kaplı eğimli sokaklara dökülen asfaltın ardından yağan ilk yağmurda ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, belediyeye başvurarak asfaltın sökülmesini talep etti.

AKP’li Kaş Belediyesi, haziran başında Kalkan Mahallesinde bazıları kilit taşıyla kaplı bazı cadde ve sokakları sıcak asfaltla kapladı. Akdeniz Caddesi ile Manolya Sokağı’nda yapılan asfaltlama çalışmasının ardından yağan ilk yağmurda bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kaş Belediyesinin yaptığı uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, daha önce kilit parke taşı döşeli olan cadde ve sokağa tüm uyarılara rağmen asfalt döküldüğünü, gider ve rögarların da asfaltla kapatıldığını belirtti. Artan asfalt malzemesinin de Kalkan’a girişteki caddeye döküldüğünü söyleyen vatandaşlar uygulamaya tepkili.

BELEDİYEYE DİLEKÇEYLE BAŞVURU

Kalkan’da yaşayan sel mağduru vatandaşlar, Kaş Belediyesine konuyla ilgili bir dilekçe ile başvurarak sorunun çözülmesini talep etti. Akdeniz’in incisi olan küçük köy yollarının kilit taşıyla kaplı iken otoban gibi asfaltla kaplanmasına tepki gösteren vatandaşların yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bölgenin yağmur şiddeti düşünülmeden, eğim hesapları yapılmadan tüm rögar ve diğer giderlerin de üstü kapatılarak yapılan asfaltlama çalışmaları tüm ikaz ve uyarılara rağmen oldubittiye getirilmiştir. İlk yağan yağmurda evimizin tüm odaları doldu. Elektrik panosu 25 cm. su içinde kaldı. Yollar su çekildikten sonra çamur içinde. Üst yola su kanalı yapılması gerekiyor ki Akbel ve Kalamar yolundan gelen su buraya inip toplanmasın.”

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:18

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