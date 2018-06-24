Lösemi hastası Ece Tosun ilacını bekliyor

Lösemiyle mücadele eden 16 yaşındaki Ece Tosunoğlu, her gün kullanmak zorunda olduğu ilacı Türkiye’de bulamıyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, bir yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 16 yaşındaki Ece Tosunoğlu, her gün kullanmak zorunda olduğu ilacını Türkiye’de bulamıyor. İlacın yurt dışından ithal edilmesi için Türk Eczacıları Birliğinden talepte bulunduklarını anlatan Ece, ilacın kendisi gibi tüm kanser hastası çocuklar için hayati önem taşıdığını söyledi.

Emekli Yüksel Tosunoğlu ve Emine Tosunoğlu çiftinin kızları Ece’ye, 9 Haziran 2017 tarihinde akut myleblast lösemi (AML) hastalığı tanısı kondu. Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinde 10’uncu sınıfı bitiren Ece Tosunoğlu, öğrenimine ara vererek yaklaşık 7 ay hastanede lösemi tedavisi gördü. Şimdi ise ayda 4 gün kemoterapi almaya devam eden Tosunoğlu’nun, tedavisinin sürdürülebilmesi için günde iki kez Lanvis isimli ilacı kullanması gerekiyor. Bu ilacı Türkiye’de bulmakta zorluk çeken Ece, hızlıca ithal edilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI EL ATMALI’

İlacın herhangi bir muadili bulunmadığını belirten baba Yüksel Tosunoğlu, kullanmazlarsa en başa dönmekten korktuklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hiçbir yerinde bu ilacı bulamıyoruz. Türkiye Eczacılar Birliğinden talep ettik. Reçetemiz var, ama ödemesi yapılmıyor. İlacın bir kutusu 131 avro. İçinde 25 adet var, günde 2 tablet alıyoruz. 7 ay daha kullanmak zorundayız. Daha sonra devam edecek miyiz, belli değil. İlacı kullanmak zorunda olan tüm hastalar zor durumda. Sağlık Bakanlığı bu işe el atmak zorunda. Bizim de takatimiz kalmadı, çaresiziz” dedi.

‘BU, TÜRKİYE’NİN SORUNU’

İlaca ulaşmakta zorluk çektiklerini anlatan anne Emine Tosunoğlu da, “30 Mayıs’ta Eczacılar Birliğine 8 kutunun bedeli 1070 avro ödedik. Bu parayı kendi imkanlarımızla eşten dosttan bulduk. Çünkü kızımızın sağlığı için bulmak zorundaydık. O da sadece 3 ay yetecek. Sonra yine aynı sorunla başbaşayız. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türkiye’nin sorunu” diye konuştu. Eski sağlığına kavuşmak isteyen Ece ise, tedavisinin devam edebilmesi için bu ilaçlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek “Sadece ben kullanmıyorum, benim gibi çok hasta var. Bu ilaç, bizim için hayati bir öneme sahip. Bu ilacı almamız gerekiyor. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz” diye konuştu.

ECRİN’DEN ECE’YE MORAL

Fotoğraf: Nevra Uçkaç/DHA

İki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Balıkesirli Ecrin Akkuş da Kan Ordusu Kanser Derneği çatısı altında Ece ablasına moral ziyareti yaptı. Ecrin’in 13 ay Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan mobilya ustası baba Süleyman Akkuş, kendilerinin de zaman zaman ilaç sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek “Almanya’da bulunan yüzde yüz uyumlu iliğin nakledilmesiyle kızımız sağlığına kavuştu” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI MAĞDUR ETMESİN’

Çocukları lösemi tedavisi gören ailelerin Lanvis’in çok zor geldiğini bildikleri için yarım kalan ilaçları derneğe bıraktıklarını anlatan Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan ise aileler arasında güçlü bir dayanışma kurulduğunu söyledi. Dernek olarak önceliklerinin kan ve trombosit ihtiyacını gidermek olduğunu dile getiren Aytan, şehir dışından gelen ailelere konaklama ve beslenmeleri için destek verdiklerini belirtti. Her dönem farklı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını anlattı.

Aytan, ilaçların karaborsaya düşüp daha pahalıya satılabildiğine de işaret ederek “Açıkçası çocukların sağlığı açısından endişeliyiz. Çocuklar, uzun süre hastanede kaldıktan sonra dışarı çıktıklarında bu ilaçla en az 1 yıl devam etmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, çocuklarımızı mağdur etmesin. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Son evresinde bu ilaca ihtiyaçları var. Bu ilaç, hayat demek.” (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 19:09

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