İnce, YSK önünde: AA'ya inanmayın, sandıkları bırakmayın

Muharrem İnce YSK önünde yaptığı açıklamada, yurttaşların Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına inanmaması, sandıkları terk etmemesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK önünde açıklama yaptı. İnce, “Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sandıkları terketmesinler AA’nın Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı sandıklardan başlayacağını biliyorum. Sonucun çok iyi olacağından kuşkum yok. Sandıkları terketmeyiniz. Islam imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen seçim kurullarına gidiniz.

Hakkınızı korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın. Anayasaya kurallara uyarak yapın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Çıkacak bir sonuçta taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklı selim bir biçimde, vakur bir biçimde sonucu kabullenmemelerini istiyorum. Korkuları üzerinizden atın. En yakın bir mesafede YSK’ya sonuçları izliyor olacağım. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsun demişler. Sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar, geçmişte yaptıkları gibi. Sandık başlarında ıslak imzalı tutanakları almadan ayrılmamalarını istiyorum. En yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda olmam.

‘YSK’NIN ÇOK YAKINININDA OLACAĞIM’

YSK önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Bu seçimi millet belirleyecek ne yaparlarsa yapsınlar kaznacağız, bundan kuşkum yok. Yurtaşlarımız sandıkları asla terke etmesinler. AA’nın Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden açıklamaya başlayacağını, referandumda yüzde 60’dan balayıp yüzde 50’’lere nasıl düştüğünü hepimiz biliyoruz” dedi. Seçmenlere çağrıda bulunan İnce, “Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra seçim kurullarının önüne gidiniz. Ben burada YSK’ya çok yakın bir mesafedeyim. Milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın. Anayasaya kurallara uyarak yapın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Kimsenin kuklası olmayın, kimseden korkmayın. Çıkacak sonuçta sakın bir taşkınlık yapılmamasını istiyoruz. Avukat arkadaşlarımdan cüppelerini hazır tutmalarını istemiştim. Benden haber beklesinler onlar da sandık başında olsunlar, sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Geçmişte olduğu gibi kasıtlı olarak bunu yapacaklar. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda kalmam” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 17:16

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