Urfa'da üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı

Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı.

Urfa'da bir inşaatta üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Sırrın Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katında çalışan işçilerin üzerine demir parçası düştü.

Yaralanan yabancı uyruklu Ferhat Memedov ve Hedayi Yıldızsarov ile ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin paylaştığı son rapora göre mayıs ayında en az 166, 2018’in ilk 5 ayında ise en az 754 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. (Urfa/AA)

Mayıs ayında 14'ü çocuk en az 166 işçi yaşamını yitirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 17:12

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