İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı öldürüldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde oy kullanma işlemi sırasında çıkan tartışmada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz hayatını kaybetti.

İYİ Parti Erzurum Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, Kopal Mahallesi'nde yer alan İMKB Ortaokulu'nda oy kullanma sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniçağ'a konuşan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, olayı doğrulayarak Durmaz'ın naaşının hastaneye getirilmekte olduğunu belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Karaçoban İyi Parti İlçe Başkanı Durmaz'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya dair Evrensel'e konuştu. Çıray, "Valilik bilgisine göre iki aile arasında husumet var. Oy vermeye giderken karşılaşmışlar ve orada bir çatışma olmuş. Soruşturma sürüyor" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: SEÇİMLE BAĞLANTISI YOK

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın seçimlerle bağlantısının bulunmadığı, 5 yıl öncesinden başlayan bir aile husumeti olduğu ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“Soruşturmaya konu olayın başlangıç sebebinin 5 yıl öncesinde Karayazı ilçesinde Y. ailesinden bir bayan ve D. ailesinden bir erkeğin öldürülmesi ile başlayan kan davası sebepli husumetin getirdiği süreç sonucunda, 24/06/2018 günü saat: 15:00 sıralarında Karaçoban ilçesi Kopal mahallesi Kopal İlköğretim Okuluna oy kullanma işlemlerini icra etmek için Y. ailesinin sandık mahalline intikali sonrası oy kullanma işlemi bitmesine müteakip çıkışta D. ailesinden kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahsın Y. ailesine hakaret ederek yaklaşmaya başlamaları sonrasında taraflar arasındaki geçmişin getirdiği husumetin etkisiyle sözlü münakaşanın büyüyerek D. ailesinden Y.D. İsimli şahsın elindeki tabanca ile ateş ederek Y. ailesinden A.Y.'yi vurmuş, Y. ailesinden ise M.Y. İle henüz kimliği tespit edilemeyen bir kaç kişi silahla karşılık vermesi sonrasında taraflar arasında çatışma çıkmış ve Y. ailesinden dört kişi yaralanmış, D. ailesinden ise M.S.D. İsimli şahıs kaldırıldığı Karayazı İlçe Devlet Hastanesinde, Y. ailesinden A.Y. İsimli şahıs ise kaldırıldığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinde vefat etmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya konu halin önemine ve aciliyetine binaen derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olay yerinde gerekli inceleme ve tespit işlemleri için kolluk görevlilerine gerekli talimat verilerek soruşturmayı bizzat yerinde yürütmek ve takip etmek amaçlı bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmesi yapılmıştır.

Soruşturmaya konu olay kapsamında ilk etapta faillerden Y.D. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şahıslar ile ilgili olarak da soruşturma ve araştırma işlemlerine titizlikle devam edilmektedir.

Soruşturmaya konu menfur olayda vefat eden M.S.D. İsimli maktul Karaçoban İyi Parti ilçe başkanı görevini icra etmekteydi, lakin meydana gelen olayın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın yukarıda belirtildiği üzere geçmişe dayalı kan davasının getirdiği husumetin etkisiyle meydana gelmiş bir adli vaka olduğu anlaşılmıştır.”

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndan konuya dair atılan tweet'te "Karaçoban İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Sıddık Durmaz şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, kan emiciler tarafından acımasızca vurularak canına kıyılmıştır. Allah bu seçimlerde kan döken, koltuk uğruna insanların canına kasteden bu yaratıkların belasını bir an evvel verir inşallah" denildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Güldoğan ise "Maalesef ilçe başkanımız da hayatını kaybetti. Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi umarım anlamayan kalmamıştır. Ama merak etmeyin. İyiler kazanacak" açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 18:39

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