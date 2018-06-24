Seçim için Bölge illerinde bulunan yabancı heyetlere gözaltı

Seçimdeki usulsüzlük ve ihlalleri takip etmek amacıyla Bölge illerine gelen uluslararası heyetlere bağlı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Seçimi takip etmek amacıyla Bölge illerine gelen uluslararası heyetlere bağlı çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ağrı’ya gelen 2 kişilik Fransız heyet tercümanlarıyla gözaltına alındı. Şırnak'ta 3 kişilik Alman heyeti ve Diyarbakır Lice’de 3 İtalyan gazeteci gözaltına alındı. Batman'da da 1 İtalyan gözaltında. Bitlis'te ise 3 İsveçlinin gözaltına alındığı bildirildi.

AĞRI'DA 3 GÖZALTI

Fransa’dan gelen iki kişilik heyet ve yanlarında bulunan bir tercüman Ağrı girişinde bulunan polis noktasında gözaltına alındı. Heyetin gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi.

ŞIRNAK'TA 3 GÖZALTI

Şırnak’a gelen 3 kişilik Alman heyet, Uludere ilçesinin Şenoba (Sêgirk) Beldesi’nde okulları gezerken, “yetkiniz yok” denilerek askerler tarafından gözaltına alındı. Alman heyetin, beldede bulunan karakola götürüldüğü öğrenildi.

LİCE'DE 3 GÖZALTI

Diyarbakır Lice ilçesinde ise, 3 İtalyan gazeteci gözaltına alındı. İlçe Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, “İlçemizde bir grup HDP’li ile beraber okulları ziyaret etmek isteyen ve gözlemci akreditasyon kartı bulunmadığı tespit edilen 3’ü İtalyan uyruklu 4 kişinin oy kullanılan binalara girişi İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından engellenmiştir” denildi.

BATMAN'DA 1 GÖZALTI

Batman'ın Gercüş ilçesinde ise İtalyan Christina Cartafesta, gözaltına alındı. Hasankeyf ilçesinde askerlerce yapılan yol kontrolünde pasaportunun fotoğrafı çekilen Cartafesta, Gercüş ilçesi girişindeki yol kontrolünde gözaltına alındı. Cartafesta'nın gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, Cartafesta’nın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

BİTLİS'TE 3 GÖZALTI

Bitlis'te İsveçli heyet gözaltına alındı. Gözaltındaki Benny Gustafsson, Simon Johansson ve Maria Colak, Hizan karakolunda bekletiliyor.

MUŞ'TA HEYETE ENGEL

Muş'a gelen 10 kişilik heyetin ise, okulları ziyaret etmesine izin verilmedi. Kentteki birçok okula giden heyet, polisler tarafından içeriye alınmadı. Polis, heyetin AGİT üyeleri olmaması gerekçesiyle içeriye almadıklarını söyledi.

İHD’LİLERE DE GÖZALTI

Erzurum merkez ve Tekman ilçesinde ise, İnsan Hakları Derneği (İHD) adına gözlem yapan dernek üyeleri Yavuz Karabudak, Sertaç Öztürk ve Erdal Özakçıl gözaltına alındı. Karabudak ve Özakcil Erzurum merkezde gözaltına alınırken, Öztürk, Tekman ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi bilinmeyen 3 kişinin nerede tutulduğu bilgisine ulaşılamadı. (MA)

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24 Haziran 2018 seçimlerine dair usulsüzlük iddiaları

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 16:33

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