İnce ile röportajdan sonra ‘Kabataş’ yalan oldu

Elif Çakır, Muharrem İnce ile röportaj yaptı, Star yazarı Saadet Oruç, Kabataş yalanını hatırlattı. Oruç, 2015'te aynı konuda, Çakır’ı savunmuştu.

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır’ın, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile röportaj yapmasına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Saadet Oruç tepki gösterdi. Oruç, Star’daki köşesinde “Deri eldivenli gazetecilik” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

STAR’DA GAZETECİLİK DERSLERİ!

İsim vermeden, Çakır’ın Gezi direnişi sırasında yine Star gazetesinde yayınlanan Kabataş yalanına gönderme yapan Oruç şunları yazdı: “Madem bugün seçim yasakları var, biraz başka şeylerden bahsedelim. Mesleğimizden mesela. Gazetecilikten... 'Basının tarafsızlığı' ilkesinden başlayalım... Hele bir tipoloji var ki, Türk basın tarihinin yüzkarası bir profil. Aslında gazeteci de denmez. Ömrünün bir anında bile bir haberi yerinde takip edip, bir analiz yapmayıp, onun yerine aklın alması zor, inanılması imkansız balonlarla gazetecilik mesleğinin yüzkarası olan isimlerden. Elinde fotoğraf makinesi, haber izlememiş. Haber kaynaklarına ulaşmak için ter dökmemiş.

Mesleği yıllarla değil, önüne açılan yollarla ilerlemiş. ‘Derili’ iftiralarla sütun dolduranlar. Bu profilleri büyütenlerde de vebal var elbette. Onları geçer akçe haline getiren ve yazdıkları, anlattıkları safsataları habercilik çerçevesinde sunanlar da bu suça ortak. 'Mini uçak' fotoğraflarıyla yeni kapı arayanlar, gazeteciliği ayağa düşürenler. Tek bir nesnel argümana bakmadan, kendi kişisel kaprisleri doğrultusunda tercih yapanların tek dertlerinin siyaset dışı, ülkenin geleceği dışı hesaplar olduğunu bilin lütfen. Tek kelimeyle yazıklar olsun.”

ÇAKIR’I SAVUNMUŞTU

Çakır’ı eleştiren Saadet Oruç da, Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve MOBESE görüntüleriyle yalanlanan Kabataş’ta saldırı iddiasını, 14 yazarla birlikte “Diliniz Kaba Vicdanınız Taş” başlığıyla savunmuştu.

Oruç, olaydan iki sene sonra 05 Mart 2015’te yazdığı köşede bugün eleştirdiği Çakır’ı şu sözlerle savunmuştu: “Gazeteci linç ediliyor. Çünkü beyanları savcılığa yansımış bir kadına kulak verdi. Çünkü söylediklerini not aldı ve gazetesinde yayınladı.

İtirazınız olabilir. İtirazınızın muhatabı o iddiayı dile getiren kadındır. Kanıtları ona sorarsınız. Duyduğu olayı yazan gazeteciyi hedef tahtasına oturtup, sosyal medyada dünya gündeminde bir linç kampanyası yürütmek başka bir anlam taşır. Derdiniz doğrular ya da yanlışlar değil, çektiğiniz kılıçları bilemektir. O gazeteciyi linç ederek, itirazınız hedefine ulaşır mı bu da ayrı bir tartışma konusudur.”

KABATAŞ YALANI NEDİR?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran 2013 günü grup toplantısında “Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler.” açıklaması yaptı. 13 Haziran 2013 günü Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu, Star gazetesi çalışanı Elif Çakır’a verdiği röportajda Kabataş’ta saldırıya uğradığını iddia etti. Bu iddiaya göre bebeğiyle birlikte Kabataş iskelesi’nin önünden geçmekte olan Zehra Develioğlu, belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 70-100 kişilik grubun kendisini 52 saniye boyunca dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu öne sürüldü. Her ne kadar kolluk kuruluşu böyle bir şikayetin olmadığını belirtse bile bu iddialar üzerine bölgeden geçen insanlar makul şüpheli olarak göz altına alınıp, sorgulandı. Daha sonra ortaya çıkan görüntüler iddianın yalan olduğunu ortaya koymuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 16:04

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