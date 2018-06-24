Adil Seçim Platformu'ndan sahte sosyal medya ihbarları uyarısı

Adil Seçim Platformu, sandık başından gelen iddiaları Ankara’daki seçim izleme merkezinden takip ediyor.

Adil Seçim Platformu sandık başından gelen haberleri Ankara’da kurduğu seçim izleme merkezinden takip ediyor. Tek bir elden çıktığı belli olan sahte sosyal medya ihbarları da "Bot ihbar" şüphesi yarattı.

Muhalefet partileri, sendikalar ve seçimleri takip eden sivil inisiyatiflerden oluşan platform, merkeze gelen çok sayıda ihbarı teyit ederek paylaştı.

Adil Seçim Platformu’nun seçim izleme merkezi olarak kullandığı CHP Bülent Ecevit Siyaset Okulu’nda sabahın erken saatlerinde yoğun bir mesai başladı. Sandıkların kurulmasından itibaren ülkenin dört bir yanından onlarca ihbar yağdı. Platform içerisinde yer alan siyasi partilerle koordinasyon halinde ihbar ve tutanaklar birleştirilerek, eksik olanlar siyasi partilere aktarıldı. Buradaki görevliler, avukatlar ve partilerin müşahitleriyle iletişime geçerek ihbarları teyit etti. İhbarlara ilişkin suç duyurusunda bulunulması için partiler arası koordinasyon sağlandı.

Bilişimci görevliler, sandıklardan gelen sonuçları Adil Seçim Mobil Uygulamasına yükleyecek.

Usulsüzlük ve hile iddialarını takip ve teyit eden Adil Seçim Platformu basın ekibi, doğruluğu kesinleşen haberleri @musabircom hesabı üzerinden paylaştı. Adil Seçim Platformu görevlileri en çok ihbarın sosyal medya üzerinden #Sandıkİhbar etiketiyle geldiğine dikkat çekti.

Özellikle “uçucu mühür” iddiası gibi doğru olmadığı anlaşılan çok sayıda sahte ihbar da merkeze ulaştı. Bu tür sahte ihbarların birebir aynı ifadelerle aynı anda merkeze ulaşması, mesajların tek elden çıktığı yorumlarına neden oldu. (Ankara/EVRENSEL)

Dakika dakika - Türkiye sandık başında

24 Haziran 2018 seçimlerine dair usulsüzlük iddiaları

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 16:04

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