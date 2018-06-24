CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: Suruç’ta suçüstü yakalandılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan seçim güvenliğine ve usulsüzlük şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, usulsüzlük şikayetlerinin en yoğun Şanlıurfa’da yaşandığını belirterek, sandık görevlileri ve müşahitlere yönelik baskı ve tehditlerin yoğun olduğunu, Suruç’ta silahlı kişilerin sokaklarda seçim güvenliğini tehdit eder vaziyette gezdiğini söyledi. Tezcan, Suruç’tan toplu oy kullanımına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, “Suçüstü yakalandılar. Seçim güvenliğini ortadan kaldırmanın delili” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim güvenliği ve usulsüzlük şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, Türkiye’nin bütün sandıklarında güvenliği sağlama konusunda çaba harcadıklarını vurguladı. Tezcan şunları söyledi: “Hem partili arkadaşlarımız hem adil seçim platformunda görev alan arkadaşlarımız bütün Türkiye’de çalışıyorlar. Çeşitli bölgelerde zorluk çıkarılması söz konusu. Anlık müdahale ediyoruz. İlk saatlerden itibaren etkin, aktif bir şekilde çalışıyorlar. İlginç bir tablo var. İktidar merkezli kaynaklar süreci germe konusunda özel çaba harcıyor. İktidara ve kamu görevlilerine bu konuda çok dikkatli davranmaları çağrımızı tekrar etmek istiyoruz."

‘TRT DANIŞMANI TEHDİT ETTİ’

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Erdoğan'ın baş danışmanı ve eski AKP Milletvekili Mustafa Akış’ın Twitter'dan “Vatandaş için ateş edeceğiz” paylaşımını gösteren Tezcan, bunun açıkça kamuoyunu tehdit ettiğini kaydetti. Tezcan, “Ne için ateş edeceksin? Seçim günü bu paylaşımın yapılması hangi akla hizmet? Dün TRT’ye atanan birisi bu kişi. TRT’nin kimlere emanet edildiğinin göstergesi” dedi. Tezcan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Cumhuriyet Savcılarının bu paylaşım hakkında gereğini yapmalarını istedi. Tezcan, “Kamuoyunu çatışmaya sürüklemek isteyenler hakkında yasal işlem yapılmalı. ‘Vatan için ateş edeceğim’ diyen seçim sürecinde elini kolunu sallayarak gezemez, TRT’ye danışmanlık yapamaz” dedi.

‘URFA’DA İTİRAZLARIMIZI YAPIYORUZ’

Tezcan, özellikle Şanlıurfa’dan gelen usulsüzlük şikayetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Seçim güvenliği ile ilgili yoğun şikayetlerin geldiği yerin özellikle Urfa olduğunu belirterek, üç milletvekilini o bölgede görevlendirdiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Seçim kurullarına gerekli itirazların yapıldığını kaydeden Tezcan, güvenliği sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

‘SURUÇ’TA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR’

Usulsüzlüklere ilişkin yaşanan olayları paylaşmanın zorunlu hale geldiğini belirten Tezcan, Suruç’ta toplu oy kullanımına ilişkin görüntüleri paylaştı. Tezcan, “1043 No’lu sandıkta çok açık bir şekilde toplu oy kullandırılmış. Görüntüler gerçek, suç üstü yakalandılar. Seçim güvenliğini ortadan kaldırmanın delili” dedi. Bir başka örnek olarak Eyyübiye ilçesi Yaşar Köyü’nde geceden kullanılan 100 oyun sabah sandığa getirilerek kullanıldığını kaydeden Tezcan, oyların tamamının Cumhur İttifakı’na kullanıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti. Tezcan, bölgede CHP’nin gönderdiği müşahitlerin sandıklara girmelerini engellemek için darp, tehditlerin söz konusu olduğunu belirtti. Usulsüzlükeri tek tek tespit ettiklerini söyleyen Tezcan, “Müşaitlerimiz darbedildi. Sandıklarda müşait olacaklar sandıklara alınmıyor. Sandık kurullarında görev alacaklar zamanında okullara gelmelerine rağmen içeri girmeleri engellendi ve sandık kurulları oluşturuldu. Fiilen engellemeler var. Van ili İpekyolu ilçesinde kolluk kuvvetleri okul girişlerinde seçmen kağıdı, kimlik kontrolü yapıyor. Görevlileri içeri almıyor” şeklinde konuştu. Suruç’ta silahlı kişilerin seçim ortamını tehdit eder vaziyette sokaklarda gezdiğini belirten Tezcan, “Korku, baskı, tehdit, terör havası estirilmekte. Kamu görevlilerini gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Şanlıurfa’daki süreç pis kokular barındıran bir süreçtir. Silahlı çetelerin olduğu bir yerde seçim güvenliği sağlayamazsınız. Bunların mutlaka hukuk önünde hesabı verilecek” dedi.

‘MİLLETİN OYUNU KORUMA KARARLILIĞINDAYIZ’

Usulsüzlüklerin devam etmesi halinde CHP’nin ne yapacağı sorusuna Tezcan, “Şu anki görevimiz bütün bu usulsüzlükleri anında iptal ettirmek ve hukuki süreçte yasal itiraz hakkımız kullanmak. Milletin iradesinin usulsüz bir şekilde çalınmasını arzu etmeyiz. Türkiye böyle bir tabloyla karşılaşmamalı. Milletin oyunu koruma kararlığımıza devam edeceğiz” diyerek cevap verdi.

'TRT YÖNETİCİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan eski AKP Milletvekili Mustafa Akış’ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Akış, 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin ateş açması nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Halisdemir’in fotoğrafını, “Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah…” ifadesiyle paylaştı.

“Bakın bir talihsiz paylaşım yaptı” diyen Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Önceki dönem AKP Milletvekili. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle TRT’ye yönetim kurulu üyesi olarak atamış kişi. Bugün paylaştığı tweet’te de ‘Vatan için ateş edin’ diyor. ‘Ömer Halisdemir biz bugün senin gibi vatandaş için ateş edeceğiz’ diyor. Ne için ateş edeceksin? Bu açıkça sosyal medyadan kamuya açık bir şekilde kamuoyunu tehdit etmektir. Seçim günü bu paylaşımların yapılması hangi akla hizmet. Bu kişi sıradan bir kişi değil. Acele bir şekilde TRT’ye atanmış bir kişi. TRT’nin kimlere teslim edildiğinin çarpıcı bir örneği. Vatandaşı çatıştırmaya dönük bu tür paylaşımlara karşı cumhuriyet savcılarının işlem yapması gerekir. Biz bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Derhal gözaltına alınıp hakkında işlem yapılmalı.” (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 16:32

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