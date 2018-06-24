Suruç’ta durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçirildi

Seçim usulsüzlüklerinin odağındaki Urfa Suruç'ta havaya ateş açılarak durdurulan bir otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçirildi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Suruç'ta silahlı korumalarıyla birlikte dolaşarak blok oy kullandırdığı iddia edilen AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da olay yerine geldiği ve polislerle konuştuğu aktarıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Urfa/DHA)

24 Haziran 2018 seçimlerine dair usulsüzlük iddiaları

Suruç'ta neler oluyor? Blok oy kullanıldı, araçtan oy pusulaları çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 14:30

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