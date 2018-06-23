Kartal Belediyesi işçileriyle buluşan Tüzel: Çözüm örgütlü mücadele

Kartal Belediyesi işçileriyle bir araya gelen Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel, 'Sorunlar ancak işçilerin örgütlü mücadelesiyle çözülür' dedi.

Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel, Kartal Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Tek adamdan kurtulmanın işçi ve emekçilere nefes aldıracağını ancak sorunları çözmeyeceğine dikkat çeken Tüzel, “Ne zaman ki işçi ve emekçiler parlamentoda, yasama yürütme organlarında, ekonominin şekillenmesinde söz sahibi olur, o zaman işler değişir. Bu da ancak örgütlü mücadele ile gerçekleşebilir” dedi.

Seçimler ile alakalı genel havanın umutlu olduğunu söyleyen işçiler “7 Haziran’dan daha coşkulu bir hava var. CHP’nin Güneydoğu oylarıyla alakalı plan ve güvenlik önlemini almayı gündemine getirmesi çok olumlu” dedi. İşçiler tek adam yönetimine tepkilerini “Biz 150 kişilik işyerinde bile temsilci seçerken 2-3 temsilci seçiyoruz, Erdoğan ülkeyi tek başına yöneteyim istiyor” sözleriyle dile getirdi.

Seçimlerin önemli olduğunu ancak seçimlerle her şeyin güllük gülistanlık olmayacağına dikkat çeken Tüzel, şöyle devam etti:

“Burada biz işçi ve emekçilerin talepleri önemli. Bu kapitalist sömürüye karşı mücadeleyi nasıl sürdüreceğiz, bu önemli. Tek adamdan kurtulmak çok önemli fakat emekçilerin talepleri daha önemli, bunları konuşmalıyız. Ekonomiyi kim yönetiyorsa güç ondadır. Şu an ekonomiyi burjuva tekeller yönetiyor. Ne zaman ki işçi ve emekçiler parlamentoda, yasama yürütme organlarında, ekonominin şekillenmesinde söz sahibi olur, o zaman işler değişir. Kartal Belediyesi işçileri olarak temsilciler seçip buralarda görevlendiren ve yanlış yapılması durumunda görevden alan bir halk demokrasisi gücü işçilerin ekonominin belirlenmesinde asli faktör olarak rol almasını sağlayabilir. Bu da ancak örgütlü mücadele ile gerçekleşebilir. Örgütlü mücadelenin nasıl bir şey olduğunu, neler yaptırabileceğini en iyi bilen sendikalı olan sizlersiniz. İşçilerin sendikalarda ve kendi partilerinde örgütlenmesi, sınıf mücadelesini yükseltmesi tek çıkış yolu. Ama şimdi bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu tek adamdan kurtulmak biz işçi ve emekçilere nefes aldıracaktır.”

Emeklilere verilen 1000 lira bayram ikramiyesi ve asgari ücret zamlarının enflasyon karşısında hızla eridiğine dikkat çeken Tüzel, “Aslında buradaki serbest piyasa ekonomisi sorgulanmalı. Kim gelirse gelsin serbest piyasa ekonomisi olduğu sürece Türkiye’deki işçi ve emekçinin yüzünün gülme şansı yoktur” diye konuştu.

Tüzel aynı gün Kartal’da bir halk toplantısı da gerçekleştirildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 13:12

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