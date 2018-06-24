TRT yöneticisi yapılan AKP’li: Ateş edeceğiz

TRT yönetim kurulu üyeliğine atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Twitter'da 'Bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz' dedi.

Eski AKP Konya Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bakanlar Kurulu kararı ile önceki gün TRT yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Seçime saatler kala gerçekleşen bu atama tartışılırken, Akış sosyal medyadan tehdit dolu bir mesaj paylaştı. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren Ömer Halisdemir’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Akış, seçim sabahı şu mesajı yazdı:“Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah...”

Cumhuriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı da olan Mustafa Akış’ın ataması, altı ay bekletildikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine bir gün kala, dün attığı imzayla resmen kesinleşti.

Akış, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından 4 eski bakan için Meclis’te kurulan yolsuzluk komisyonunun AKP’li üyelerinden biri olarak 4 bakana Yüce Divan yolunun komisyon kararı ile kapandığı gün, Reza Zarrab'ın altın ticareti için şu ifadeleri kullanmıştı: “Sarraf’ın 1 Temmuz 2013’e kadar altın ihracı için yaptığı işlemlerle, bu tarihten sonra da yaptığı ilaç ve gıda ihracı için yapılan işlemlerde hukuka aykırı herhangi bir yön bulunmamaktadır. Bir kişinin en önemli gelir kaynağının İran ile yapılan ticarete dayalı olmasının, gelirin suçtan elde edildiği iddiasına haklılık kazandırmayacağı açıktır.” Meclis soruşturma komisyonlarının vereceği kararların aynı zamanda siyasal kararlar olduğunu belirten Akış, “Bu kararlar ülkenin siyasi konjonktürünü de yakından ilgilendirir” demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 13:10

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