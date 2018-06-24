24 Haziran 2018 seçimlerine dair usulsüzlük iddiaları

Oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte farklı kentlerden ihlal ve usulsüzlük haberleri gelmeye başladı.

Türkiye genelinde oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte farklı kentlerden ihlal ve usulsüzlük haberleri gelmeye başladı. İhlal ve usulsüzlük haberlerinin odağında Urfa bulunuyor.

Urfa Suruç'ta, 4 kişinin hayatını kaybettiği seçim kavgasının merkezindeki AKP adayı İbrahim Halil Yıldız'ın silahlı korumalarıyla okulları dolaştığı belirtilirken, bazı HDP ve CHP görevlilerinin darbedildiği, sandıktan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Suruç'ta sandığa toplu oy atılması da kayıt altına alındı.

HDP PM üyesi Avukat Hidayet Elmek CHP ve HDP heyetlerinin veri topladığını ve olayı incelediğini belirterek Valilik ile görüşmede olduklarını söyledi. Heyetlerin, kullanılan oyların iptali için başvuru yapacağı açıklandı.

Suruç'ta HDP'liler darbedildi, blok oy kullanıldı

Urfa'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaşananlara dair Evrensel'e bilgi vererek CHP müşahitlerinin okullara girişinin engellendiğini, bazı müşahitlerin ise darbedilerek sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi.

ERZURUM’DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ MÜŞAHİT KARTLARI DAĞITILDI

Fotoğraf: Mahmut Tanal'ın Twitter hesabı

Erzurum’da ise merkezde ve pek çok ilçede İçişleri Bakanlığının müşahit kartları ile görevli kartı dağıttığı iddia edildi. CHP’nin “seçim güvenliğinin sağlanması için” Erzurum’da görev yapacak vekillerinden olan Mahmut Tanal Evrensel'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Erzurum’da İçişleri Bakanlığının 200’e yakın müşahit kartı verdiği iddiası geldi bize. Bu Erzurum Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ilçelere dağıtıldı. Bu bilgi gelince ben hemen ilgili ilçelerimizi aradım, müşahit kartlarını İçişleri Bakanlığı düzenleyemez, suçtur. Müşahit kartını ancak seçime katılan siyasi partiler düzenleyebilir. Lütfen bulduğunuz her yerde tutanak tutun, sandık kuruluna ve ilçe seçim merkezine şikayet edin. Bunların şu anda aşağı yukarı hepsi, bize gelen bilgilere göre, alandan toplatıldı.”

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI: BURADA BENİM BORUM ÖTER

HDP Mardin Milletvekili adayı Dilaver İnal, AKP’nin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in sandık görevlilerini, “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter” diye tehdit ettiğini aktardı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mardin’in Yeşilli ilçesinde sandıkları teker teker gezen AKP’li Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in sandık görevlilerini tehdit ettiği aktarıldı. Söz konusu durum hakkında bilgi veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Adayı Dilaver İnal, Demir’in seçim kurallarını çiğnediğini ve “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter. Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?” diyerek sandık görevlilerini tehdit ettiğini aktardı.

HDP’NİN VEKİL ADAYINA, ‘SEN KİMSİN’ TEHDİDİ

İlçe merkezinde bulunan Makbule Demir Ortaokulu’nda söz konusu duruma müdahale etmek için gittiğini belirten İnal, belediye başkanı Demir’in kedisine de, “Sen kimsin” diyerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan Mardin ve ilçelerinde yoğun güvenlik önlemi alan asker ve polisler, sandık başına gelen seçmenleri teker teker arayarak, yer yer kimlik kontrolünde geçiriyor.

KOÇKAR KÖYÜNDE HDP'LİLER UZUN SÜRE ENGELLENDİ

Diyarbakır’da Kulp ilçesine bağlı Koçkar köyünün yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine uzun süre engel oldu. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır Kulp'a bağlı Koçkar köyünde HDP'li görevlilere engel

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 12:25

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