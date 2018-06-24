Yandaşa yasak yok; propaganda nitelikli haberleri manşette gördüler

Seçim yasaklarına uymayan Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit, Star ve Ahaber siyasi haberlerini manşetlerinde tutmaya devam etti.

Seçim yasaklarının başladığı 23 Haziran saat 18:00 itibariyle birçok medya kuruluşunun internet sitesinden kaldırılan siyasi içerikli haberler hükümete yakın medya kuruluşları tarafından, internet sitelerinde manşetlerden indirilmedi.

Yasağa göre, saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak kapsamında bulunuyor. YSK’nin yasağına rağmen iktidara yakın medya kuruluşları kanunlara uymayarak propaganda nitelikli haberler yapmaya devam etti.

Star, Yeni Şafak, Akşam, Sabah, Yeni Akit, basılı gazetelerinde de AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarını manşet ve sürmanşetlerine taşıdı.

YENİ ŞAFAK MANŞETTEN ÇAĞRI YAPTI

Yeni Şafak gazetesi, “Türkiye düşmanlarını sevindirmeyelim” manşetini atarken manşet görseli olarak Erdoğan’ın miting fotoğrafını seçti. Altbaşlığında, “Milletimiz, Türkiye’yi oyun sahası olarak gören Batı, FETÖ, PKK ve onların güdümünde hareket eden partilere bir tokat atarak tarihi sorumluluğunu yherine getirecek. Siyasi tarihimizin en kritik kararı verilecek. Ya eskiye dönüp küçüleceğiz ya da yola devam edip daha da güçleneceğiz” ifadeleri ile Cumhur İttifakını işaret etti.

Yeni Şafak, manşet unsuru haberlerinde ise “İnce kaybedeceğini anladı” ve “Yeni Gezi’nin sponsoru Almanya” başlıklarını kullandı.

Sabah ise “Güçlü Türkiye için haydi sandığa” manşeti ile çıkarken altbaşlığında, AKP’nin 2023 sloganına gönderme yaptı. “Seçmen yeni sistem için, istikrar için, huzur için, 2023 hedefleri için oy kullanacak” ifadeleri ile AKP’ye oy çağrısı yapmış oldu. Sabah da manşet görseli olarak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı.

AKŞAM AKP SLOGANINI MANŞETE TAŞIDI

“Vakit büyük türkiye vakti. Rehavet yok herkes sandığa” manşeti atan Akşam, AKP’nin seçim sloganını manşetine taşımış oldu. Erdoğan’ın fotoğrafını ve AKP mitingini manşet görseli olarak kullanan akşam hemen altından Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrılarına yer verdi.

Star, “Yüzyılın seçimi” manşeti atarken, sürmanşetinde Erdoğan’ın çağrılarına fotoğrafıyla birlikte yer verdi.

Yeni Akit, Türkiye, Güneş gibi gazeteler de Cumhur ittifakı ve AKP’ye işaret eden başlıkları birinci sayfalarında yer verdi.

Söz konusu haberlerin görsellerini ve o mesajları kanun gereği yayınlayamıyoruz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 12:26

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