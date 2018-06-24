Suruç'ta neler oluyor? Blok oy kullanıldı, araçtan oy pusulaları çıktı

Urfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında adı dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya karışan AKP Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın korumalarıyla okulları tek tek dolaştığı, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırdığı iddia edildi. Sandığa toplu oy atılması kayıt altına alınırken durdurulan bir araçta oy pusulaları ele geçirildi.

1043 NOLU SANDIKTA TOPLU OY ATILMASI KAYIT ALTINA ALINDI

Suruç'ta GAP Anadolu Lisesinde sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından yakalandı. 1043 nolu sandıkta yaşanan olay, müşahitler ve sandık kurulu üyeleri tarafından fark edildi. O anlar bir müşahit tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kaydı alan şahsın "Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz" dediği anlaşıldı.

Görüntüleri kayıt altına alan ve HDP'nin sandık görevlisi olduğunu söyleyen S.A., Evrensel'e yaptığı açıklamada "Tutanak tutulması için YSK yetkililerini bekledik. 2 saat geçmesine rağmen gelen olmadı" dedi. Blok oy kullananların Yıldız'ın yakınları olduğunu belirten şahıs, videoları çeken kişi olduğunun anlaşılmasından endişe ederek okuldan ayrıldığını söyledi.

OYLARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

HDP PM üyesi Avukat Hidayet Elmek, AKP’li Halil İbrahim Yıldız’ın yakınlarının 10 sandığa girmeye çalıştıklarını, görevlileri darbettiklerini, toplu oy atmaya kalkıştıklarını ve kentte konvoy halinde silahlarıyla dolaştıklarını belirtti. Elmek, CHP ve HDP Heyetlerinin veri topladığını ve olayı incelediğini belirterek Valilik ile görüşmede olduklarını söyledi.

HDP'DEN YSK'YE BAŞVURU

HDP, Suruç’ta yaşanan ihlallerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için YSK’ye başvurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), YSK Temsilcisi Pınar Akdemir, Suruç Yukarı Bostancı İlkokulu, Suruç Hürriyet İlkokulu, Suruç Süleyman Şah Ortaokulu, Suruç Anadolu Lisesi, Suruç GAP Anadolu Lisesi, Suruç Atatürk İlkokulu ve Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşanan ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için YSK’ye başvurdu.

YSK’ye sunulan dilekçede silahlı grupların seçmenleri tehdit ettiği, söz konusu okullarda toplu oy kullanıldığı, HDP müşahit ve sandık görevlilerinin darbedildiği bilgilerine yer verildi.

Dilekçede, “Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler yaşam bütünlüklerine gelecek bir saldırı endişesi ile gerekli itirazları yapma konusunda kaygı taşımaktadırlar. Bu sebeple konunun araştırılarak, acilen müdahale edilmesi gerekmektedir” denildi.

Başvurularda her türlü provokasyonun engellenmesi için YSK’den gerekli girişimlerde bulunması istendi.

EMİR: GÖREVLİLERİMİZ DARBEDİLEREK SANDIKLARDAN UZAKLAŞTIRILDI

Urfa'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaşananlara dair Evrensel'e bilgi vererek CHP müşahitlerinin okullara girişinin engellendiğini, bazı müşahitlerin ise darbedilerek sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi. Emir, “Özellikle Eyübiye, Haliliye başta olmak üzere birçok ilçeye bağlı köylerde bizim müşahitlerimizi, bazı yerlerde hiç içeri almadılar. Bazı yerlerde silah gösterme de dahil tehdit ettiler, bazı yerlerde darp olayları yaşandı. Birçoğu görev yerini terk etmek durumunda kaldı. Yani şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Şu an onları tutanağa bağlıyoruz, itirazlarımızı yapacağız. Bu söylediklerimizin çoğu köylerle ilgili ama merkezlerde sandıklara hakimiz” dedi.

YILDIZ'DAN HDP'Lİ GÖREVLİLERE DARP

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekilerin önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koyduğu ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurulu üyelerini darbettiği belirtildi. Yıldız ve korumalarının sandık başlarına giderek AKP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırdığı aktarıldı.

Suruç’taki Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda da CHP'li sandık görevlileri darbedilerek dışarı çıkarıldı. Görevliler jandarma karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

SURUÇ'TA 4 ÇUVAL OY PUSULASI ELE GEÇİRİLDİ

Fotoğraf: MA

Suruç'ta öğle saatlerinde de polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Suruç’ta durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçirildi

YSK'DEN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda asayişe yönelik duyumlar alınması üzerine kurul tarafından idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Güven, AA muhabirinin, Suruç'taki bazı sandıklarda oy kullanma işlemlerine yönelik iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

Seçimin Türkiye genelinde sükunet içinde geçtiğini, katılımın iyi olduğunu belirten Güven, Suruç'taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını söyledi.

Sadi Güven, "Duyumlar üzerine kurulumuzca idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.

Başkan Güven, 08.00'de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğini dile getirdi.

ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCISI: SORUŞTURMA İŞLEMLERİ BAŞLATILMIŞTIR

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan "Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Sadi Doğan açıklamasının devamında "(Suruç'ta seçimle ilgili iddialar) Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKAN FAKIBABA: SANKİ ŞANLIURFA'DA BİR ŞEYLER OLUYORMUŞ GİBİ..

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Merkez Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde, 1314 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suruç ilçesinde bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddiaların sorulması üzerine Fakıbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben devamlı takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz. 'Şanlıurfa’da olaylar var, Suruç’ta olaylar var...' Böyle bir şey bana gelmiş değil. Takip ediyorum, arkadaşlarımız sükunet içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kimse etkilenmesin diye oyumu kullandığım okulu bile dolaşmadım."

FAKIBABA: SURUÇ OLAYLARIYLA AK PARTİ'NİN BAŞARISINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suruç'ta münferit bir olay olmuştur. Çok hafif bir yaralanma ayaktan metal parçasıyla. Herhangi bir hayati tehlike yoktur. Münferit bir olaydır. Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Speküle ediyorlar olayları. Tabii ki hiçkimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. O yaralı kardeşimize de acil şifa diliyorum. Ama inanın Şanlıurfa hak etmiyor bu şekilde gündeme konu olmayı. Şanlıurfa'da seçimler gayet iyi gidiyor, kazanan Urfalı hemşehrilerimiz olacak, kazanan demokrasi olacak. Ben de duyuyorum 'ölü varmış, şöyleymiş, böyleymiş' diye, böyle bir şey yok" dedi.

AGİT HEYETİ: GÜVENLİK NEDENİYLE URFA’YA GÖZLEMCİ GÖNDEREMEDİK

24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan AGİT Heyeti açıklamalarda bulundu. Heyet, güvenlik nedeniyle Urfa’da gözlemci gönderemediklerini açıkladı.

24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti gazetecilere açıklamalarda bulundu. AGİT adına 300-330 civarında kişinin seçimleri gözlemyeceğini bildirerek, Şanlıurfa’ya güvenlik gerekçesiyle gözlemci gönderemediklerini belirtti. Audrey Glover tarafından yapılan açıklamada, “24 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Türkiye’ye geldiklerini kaydetti. Glover şunları söyledi: “Yaklaşık 1 aydan uzun bir süredir gözlemciler Türkiye’nin birçok yerine dağılmış durumdalar. Seçim öncesi durumu gözlemliyorlar. Kısa süreli gözlemciler de birkaç gün önce Türkiye’ye geldi. Seçim günü sandık kurullarında ve sandık başlarında olanları gözlemleyecek” dedi. Glover, Urfa’da gözlemci olup olmadığına ilikin soruya “Güvenlik önemlerinden ötürü o bölgede gözlemcimiz yok. Bütün sınır bölgesindeki güvenlik sorunu nedeniyle gözlemcimiz yok” diyerek cevap verdi.

TEZCAN: SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Suruç'ta yaşananlara dair yaptığı açıklamada “Korku, baskı, tehdit, terör havası estirilmekte. Kamu görevlilerini gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Şanlıurfa’daki süreç pis kokular barındıran bir süreçtir. Silahlı çetelerin olduğu bir yerde seçim güvenliği sağlayamazsınız. Bunların mutlaka hukuk önünde hesabı verilecek” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: Suruç’ta suçüstü yakalandılar

Yıldız ve adamları, ilçedeki Mehmet Akif İmam Hatip Ortaöğretim Okulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Hürriyet İlköğretim Okulu’nda HDP’li sandık görevlileri ve partililere saldırdı. Her iki üç okulda olaylara sahne oldu.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 1109-1110 -1111-1112 nolu sandıkların bulunduğu Hürriyet İlköğretim Okulu’na gelen silahlı kişiler, toplu halde oy kullandı. Bu duruma karşı çıkan sandık görevlileri ve HDP’liler ise saldırıya uğrayıp, darbedildi. Benzer olaylar ilçedeki İmam Hatip Kız Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Hürriyet İlköğretim Okulu’nda da yaşandı.

İmam Hatip Kız Lisesi’nde HDP’li bir seçmenin AKP’li Yıldız’ın yakınları tarafından bıçaklandığı belirtildi. HDP’liler saldırı nedeniyle okula sığınmak zorunda kaldı.

MUHABİRE TEHDİT

Haber takibi için söz konusu okula giden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Arjin Dilek Öncel de, AKP’li Yıldız ve yakınlarının saldırı tehdidine maruz kaldı. Öncel bu saldırı tehdidi nedeniyle okulda görevli polislere sığınmak zorunda kaldı.

Ulaşan bilgilere göre her üç okulun etrafı Yıldız’ın yakınları tarafından adeta sarılmış halde.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği konuya dair açıklamasında "Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

SABAH SAATLERİNDE ADİL SEÇİM PLATFORMU'NA GELEN İHBARLAR

Adil Seçim Platformu’na gelen ihbarlara göre, geçtiğimiz günlerde Suruç’taki usulsüzlükler şöyle:

-Urfa'nın Suruç ilçesinde GAP Anadolu Lisesi'nde 1043 ve 1044 nolu sandıklarda, toplu ve açık oy kullandırıldı.

-Urfa, Eyyübiye ilçesinin Bulduk köyünde 2044 nolu sandıkta kadınların oy kullanmasına izin verilmedi.

-Urfa, Geçit Köyü’nde 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı bildirildi.

-Urfa’nın Kanatlı köyünde 2110 nolu sandıkta köy muhtarı kadınları sandıktan göndererek, yerlerine kendilerinin oy kullanacağını söylendiği aktarıldı.

-Urfa, Suruç’ta 1188 ve 1189 nolu sandıklarda Merkez Atatürk Lisesi’nde AKP’lilerin blok oy kullandığı bildirildi. (HABER MERKEZİ)

Suruç’ta durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçirildi

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Diyarbakır Kulp'a bağlı Koçkar köyünde HDP'li görevlilere engel

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 15:40

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