İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı.

SOYLU: OY KULLANMA İŞLEMİ SORUNSUZ BAŞLADI

İçişleri Bakanı Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, “Türkiye bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibariyle de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı. 81 vilayetimizde; hem polis hem jandarma bölgemizde. İnanıyorum ki hem ülkemiz hem milletimiz hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Bu karara da hepimiz talibiz. Allah hayırlı uğuru etsin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Oy kullanma işlemi sorunsuz şekilde başladı

ADALET BAKANI GÜL: ŞU AN İÇİN HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOK

Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ülke genelinde alınan güvenlik önlemleriyle herkesin huzur içerisinde oy kullanmaya başladığını belirterek, “Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu seçim bölgesi Gaziantep'teki Hasan Celal Güzel İlkokulu'nda kullandı. Bakan Gül, “Şu an itibariyle bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum oluşmamış ve herkes, tüm seçmenlerimiz huzur içerisinde kullanmaya başlamışlardır. Oy verme saati sonuna kadar huzur içerisinde, güvenlik içerisinde herkes tercihini yapacak ve herkes de bu sonuca saygı duyacak. Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Oyumuzu da kullandık. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında. Siyasi partilerin ve yargının denetiminde ve gözetiminde bir seçim gerçekleşmektedir. Demokratik tüm uygulamalar güzel bir şekilde görülmektedir" diye konuştu. (DHA)

Dakika dakika - Türkiye sandık başında

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 12:10

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