Diyarbakır Kulp'a bağlı Koçkar köyünde HDP'li görevlilere engel

Diyarbakır’da Kulp’a bağlı Koçkar köyünün yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine uzun süre engel oldu.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Koçkar (Totana) köyünün yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li 2 sandık görevlisinin köye girmesini uzun süre engelledi.

AKP Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı’nın köyü olan Koçkar’ın girişindeki yolu kapatan köy korucuları, HDP’li sandık görevlilerine hakaret ederek köye girişlerini engelledi.

Yaşanan bu olay üzerine HDP’li yetkililer durumu hemen İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Yapılan görüşmelerde yetkililer, korucularla görüşüldüğünü ve sandık görevlilerinin köye gidebileceklerini belirtti.

Köye gitmeleri engellenen HDP’li sandık görevlileri uzun süre bekledikten sonra köye girebildi.

Kulp ilçesi, 2017 Başkanlık Referandumunda yüzde 59.5 oranında "Hayır" demişti. Koçkar köyünde ise yüzde 100 'Evet' çıkması dikkat çekmişti. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 11:20

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