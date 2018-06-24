Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 10:25
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan oyunu kullandı
Oyunu kullanan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan 'Özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum' dedi.
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.
Etimesgut'ta bulunan Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Ferhat Gürkan ile birlikte saat 8 sularında oyunu kullandı.
Oy verdikten sonra konuşan Gürkan, "Zorlu bir seçim sürecinin sonuna geldik. Bugünün demokrasi, hak ve özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum. 24 Haziran'dan sonra hep birlikte, demokrasi için görev başına" diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 10:25
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