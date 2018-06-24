EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan oyunu kullandı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Etimesgut'ta bulunan Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Ferhat Gürkan ile birlikte saat 8 sularında oyunu kullandı.

Oy verdikten sonra konuşan Gürkan, "Zorlu bir seçim sürecinin sonuna geldik. Bugünün demokrasi, hak ve özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum. 24 Haziran'dan sonra hep birlikte, demokrasi için görev başına" diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Dakika dakika - Türkiye sandık başında

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 10:25

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