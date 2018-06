Liderler sandık başında

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin genel başkanları sandık başına giderek oy kullanıyor. Açıklamalar ve detaylarıyla haberimizde...

Liderler sandık başına gidrek oy kullanıyorlar. Muharrem ince, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan sandı kbaşına giderek oy kullandı. Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde oda arkadaşı Abdullah Zeydan ile oy kullandı.

MUHARREM İNCE

Memleketi Yalova’da oyunu kullanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “En iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nin önünde olacağım" dedi.

Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da Saffet Çam İlkokulu'nda kullandı. İnce, eşi, oğlu ve geliniyle birlikte oy kullandı. 1118 nolu sandıkta oyunu kullanan İnce, "Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. En iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nin önünde olacağım" dedi.

MERAL AKŞENER

Fotoğraf: İbrahim Maşe/DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener, "Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, oyunu cezaevinde kullandı. Tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde oda arkadaşı Abdullah Zeydan ile oy kullanan Demirtaş, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun.”

Fotoğraf: MA

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu ailesi ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile birlikte saat 11.00'de Ankara/ Çukurambar’daki Arjantin İlkögretim Okulu’nda kullandı. Kılıçdaroğlu okul çıkışında yaptığı açıklamada, “Yorucu bir maratondan sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. Ankara’da ben, eşim ve oğlum az önce oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Türkiye’nin çeştli illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarım var. Türkiye genelinde ciddi bir sorunla karşılaştmadık ama beli bölgelerde ciddi sorunlar var. Milletvekili arkadaşlarımız sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memur değilsiniz, devletin memurusunuz. Devletin bekası, adaleti ve demokrasisi için çalışacaksınız. Özellikle doğu güneydoğudan gelen şikayetler var. Bu nedenle bütün kamu görevlilerine onların devlet memuru olduklarını hatırlatmak benim görevimdir. Seçim üzerine düşürülecek her gölge demokrasimize indirilmiş bir darbedir” dedi.

BİNALİ YILDIRIM

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen Yıldırım, "Bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi aynı anda seçiyoruz. Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında. Güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar" dedi.

İzmir'den Ankara'ya geçeceğini söyleyen Yıldırım, seçim sonuçlarını AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile takip edeceklerini ifade etti.

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe Ortokulu'nda kullandı. Burada bir açıklama yapan Bahçeli'ye, "Suruç'ta, sandıklara belirsiz kişilerce zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Bahçeli şunları söyledi:

"24 Haziran 2018 milleltimiz açısından önemli bir gündür. Devletimize, milletimize, cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Huzur ve güven ortamında, sağlıklı bir seçimle Türkiye inanıyorum ki yeni bir döneme girecektir. Tüm siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum."

Bahçeli, "Suruç'ta, belirsiz kişilerce sandıklara zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusuna, "Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın İçişleri Bakanı ve yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibarıyla sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" yanıtı verdi.

SEZAİ TEMELLİ

Fotoğraf: Sezai Temelli'nin resmi Twitter hesabı

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı.Oy kullanacağı okula gelen Temelli'ye, HDP milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. Geldiği okulda diğer seçmenler tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılanan Temelli, ardından kayıtlı olduğu sandığa giderek oyunu kullandı.

'BUGÜN UMUT DOLU BİR GÜN'

Temelli, oyunu kullanması sonrası çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Temelli, açıklamasında "Türkiye'nin her yerinde sandıklara sahip çıkıyoruz. Bugün güzel bir gün, umut dolu bir gün. Bu umudu umuyorum ki bugünden yarına taşıyacağız. Şu an sandık güvenliği ile ilgili bize gelen aksi bir durum yok. Türkiye her şeye rağmen demokratik bir seçim gerçekleştirecektir. Van için de 8-0 diyoruz" dedi.

PERVİN BULDAN

Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sultanbeyli’nde bulunan Mevlana Ortaokulu 1147 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Buldan’ın oy kullanacağı okul önünde yüzlerce kişi toplandı. Sık sık, “Selo Başkan” sloganlarını atan yurttaşların coşkusu Buldan’ın okula gelmesiyle arttı.

‘BU OKUL UĞUR GETİRDİ’

Bu okulda daha önce HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığını da hatırlatan Buldan, şunları söyledi: “Bu okulda hem 7 Haziran tarihinde hem de 1 Kasım tarihinde şu anda cezaevinde olan sevgili Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş iki sefer oy kullandı. Bize uğur getirdi bu okul. O yüzden ben de onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Sevgili Demirtaş bize çok şey bıraktı. Biz bu akşam onu özgürlüğüne kavuşturacağız. Buna yürekten inanıyorum.”

SELMA GÜRKAN

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Ankara'da sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Etimesgut'ta bulunan Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Ferhat Gürkan ile birlikte saat 8 sularında oyunu kullandı.

Oy verdikten sonra konuşan Gürkan, "Zorlu bir seçim sürecinin sonuna geldik. Bugünün demokrasi, hak ve özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum. 24 Haziran'dan sonra hep birlikte, demokrasi için görev başına" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan oyunu kullandı

Dakika dakika - Türkiye sandık başında

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 13:21

www.evrensel.net