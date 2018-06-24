2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'den farklı galibiyet: 6-1

Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası'nda bugün İngiltere, Panama'yı 6-1'lik skorla yendi. Diğer maçlar ise Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya.

2018 Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları bugün tamamlanıyor. G grubunda bulunan İngiltere, Panama karşısında 6-1'lik skorla galip geldi. H grubunda ise Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya müsabakaları oynanacak.

FARKLI GALİBİYET

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda İngiltere ile Panama karşı karşıya geldi. İngiltere; Nizhny Novgorod'da oynanan ve ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı maçı 6-1 kazandı.

İki maç sonunda puanını 6'ya yükselten teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Belçika ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. İngiltere ile Belçika arasında oynanacak olan maç, grupta lideri belirleyecek.

Puanı bulunmayan Panama ise Tunus ile birlikte kupaya veda etti.

JAPONYA-SENEGAL

Günün ikinci maçı Japonya ile Senegal arasında saat 18.00'de yapılacak. Yekaterinburg'daki mücadelede Brezilyalı Sandro Ricci yönetecek.

Japonya ile Senegal, tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan üç maçta Senegal yenilmedi.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanmayı başardı. Japonya, Kolombiya'yı 2-1'le geçerken, Senegal, Polonya'yı aynı skorla mağlup etti.

POLONYA-KOLOMBİYA

Günün son karşılaşması 21.00'de Polonya ile Kolombiya arasında. Kazan Arena'daki maçı Meksika Futbol Federasyonundan Cesar Ramos Palazuelos idare edecek.

Gruba favori başlayan iki takım, ilk maçlarını kaybederek önemli bir avantajı yitirmişti.

Polonya ile Kolombiya, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 17:00

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