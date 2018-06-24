2018 Dünya Kupası'nda günün programı(24 Haziran)

Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası'nda bugün İngiltere-Panama, Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya karşılaşacak.

2018 Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları bugün tamamlanıyor. G grubunda İngiltere-Panama, H grubunda Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya müsabakaları oynanacak.

İNGİLTERE-PANAMA

Günün ilk maçında, gruptaki ilk karşılaşmasında Tunus'u son dakika golüyle yenen İngiltere, Belçika'ya 3-0 kaybeden Panama'yla saat 15.00'te oynayacak.

Nizhny Novgorod Stadyumu'ndaki maçta Mısırlı Ghead Grisha düdük çalacak. İngiltere ile Panama tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.

JAPONYA-SENEGAL

Günün ikinci maçı Japonya ile Senegal arasında saat 18.00'de yapılacak. Yekaterinburg'daki mücadelede Brezilyalı Sandro Ricci yönetecek.

Japonya ile Senegal, tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında daha önce oynanan üç maçta Senegal yenilmedi.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanmayı başardı. Japonya, Kolombiya'yı 2-1'le geçerken, Senegal, Polonya'yı aynı skorla mağlup etti.

POLONYA-KOLOMBİYA

Günün son karşılaşması 21.00'de Polonya ile Kolombiya arasında. Kazan Arena'daki maçı Meksika Futbol Federasyonundan Cesar Ramos Palazuelos idare edecek.

Gruba favori başlayan iki takım, ilk maçlarını kaybederek önemli bir avantajı yitirmişti.

Polonya ile Kolombiya, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 09:27

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