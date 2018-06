Dakika dakika - Türkiye sandık başında

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başında. 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 08.00-17.00 saatleri arasında 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Seçimlere dair tüm gelişmleri dakika dakika aktarıyoruz.

10.00: BAZI SANDIK GÖREVLİLERİ MAVİ KURDELA TAKTI

İstanbul'daki Kartaltepe Ticaret Meslek Lisesi'nde bazı sandık görevlileri yakalarına mavi kurdela taktı. Gelen tepki üzerine kurdelalar çıkarıldı.

09.35 HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ OYUNU KULLANDI

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı.

Fotoğraf: Sezai Temelli'nin resmi Twitter hesabı

Temelli, açıklamasında "Türkiye'nin her yerinde sandıklara sahip çıkıyoruz. Bugün güzel bir gün, umut dolu bir gün. Bu umudu umuyorum ki bugünden yarına taşıyacağız. Şu an sandık güvenliği ile ilgili bize gelen aksi bir durum yok. Türkiye her şeye rağmen demokratik bir seçim gerçekleştirecektir. Van için de 8-0 diyoruz" dedi.

09.30 SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANILDI

İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve yatağa bağlı durumdaki seçmenler, Edirne'de oylarını kullandı.

Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

09.00: İNCE: SANDIKLAR SİZE, YSK BİZE EMANET

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafını, "Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız" notuyla paylaştı.

Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız. pic.twitter.com/rE5l8hwMJq — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018

İnce, gerçekleştirdiği mitinglerinde halkı sandıklara sahip çıkamaya çağırmış, "Sandık başlarından ayrılmayın. Sonra seçim kurullarının önüne gelin. Ben Pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'da YSK'nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim" demişti.

08.48: BAŞAK DEMİRTAŞ OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: MA

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, oyunu kullandı. Demirtaş, oy kullanması sonrası “Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibariyle artık bizim elimizde” dedi.

Başak Demirtaş oyunu Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin Peyas Mahallesi’nde bulunan Kayapınar İlkokulu’nda kayıtlı olduğu 2165 nolu sandıkta kullandı. Demirtaş, oy pusulasını sandığa "hayırlı olsun" diyerek attı.

Başak Demirtaş, çıkışta basın mensuplarına şunları söyledi:

“Bugün erkenden gelip oyumu kullandım çünkü çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel bir gün olacak. Buna yürekten inanıyorum. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibariyle artık bizim elimizde. Bu nedenle tüm halkımız bir an önce gelip, oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe bir an önce ulaşabilelim. Bir oy çok şeyi değiştirebilir, bunu unutmayalım, o yüzden de bir an önce gelip oyumuzu kullanalım. Unutmayalım ki güzel günler çok yakında."

08:30 EMEP GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN OYUNU KULLANDI

Ankara Etimesgut'ta oyunu kullanan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, "Bugünün demokrasi, hak ve özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum" dedi.

08.00: İLK OYLAR SANDIKLARDA

Yurttaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 08.00'den itibaren sandık başına gitti. İlk oylar sandıklara atıldı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

07.45 SANDIK YEMİNİ EDİLDİ

Fotoğraf: DHA

Seçimler için görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başmatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabiliyor. Bu seçimlerde seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebiliyor.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılıyor.

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde kuruluyor.

Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarıçaplı alan sandık alanı kabul ediliyor. Sandık alanına sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremiyor.

Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlıyor. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyarıp, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabiliyor.

Sandık alanında alınacak tedbirlerin seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamaması gerekiyor. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar, sandık alanına giremiyor.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atıyor. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirildi. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülüyor. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanıyor.

YASAKLAR

06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak. Eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı ve eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebiliyor. Ayrıca çay bahçeleri de kapalı.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, 600 milletvekili için oy kullanıyor. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılıyor. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi.

Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alıyor.

ADAYLAR VE LİDERLER OYLARINI NEREDE KULLANACAK?

Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullanacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı adres ise İzmir’deki Bahar Yıldırım İlkokulu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce memleketi Yalova’da Saffet Çam İlkokulu'nda oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş oyunu iki yıla yakındır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kullanacak. HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’da sandık başına giderken Eş Genel Başkan Sezai Temelli oyunu Van’da kullanacak.

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İstanbul’da Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ise Ankara’da Çankaya Lisesi’nde sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek.

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in oy kullanacağı adres de İstanbul’daki Şair Nedim Ortaokulu.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise oyunu Ankara’da kullanacak. Gürkan’ın oy kullacağı adres, Etimesgut Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. (HABER MERKEZİ)

