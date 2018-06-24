Artı TV'den iddialı Seçim Özel yayını

Anayasa Referandumu’ndan kısa süre önce yayın hayatına başlayan Artı TV, iddialı bir Seçim Özel yayını ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan Anayasa Referandumu’ndan kısa süre önce yayın hayatına başlayan ve giderek alternatif kanallar arasında yer tutan, ciddi bir izleyici kitlesi ile buluşan Artı TV, Seçim Özel yayını ile 24 Haziran’da da iddialı bir ekranla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Gün boyu seçim merkezlerinden, sokaklardan izlenimler aktararak seçimi takip edecek olan Artı TV’nin Seçim Özel programı saat 18.00’de Meral Peker, Armağan Kargılı, Ezo Özer, Aris Nalcı ve Musa Irşi’nin sunumlarıyla dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Gece boyunca devam edecek Seçim Özel programına Türkiye’de seçimin nabzını tutacak konuklar görüşleriyle katılacak. Artı TV’nin güvenilir kaynaklardan alacağı seçim sonuçları da grafiklerle ekrana taşınacak ve konuklarla birlikte seçim sonuçları değerlendirilecek.

Artı TV’nin seçim Özel programına Olga Selin Hünler (Psikolog), Prof. Dr. Ahmet İnsel (Akademisyen), Ragıp Duran (Artı Gerçek Yazarı), Koray Düzgören (Artı Gerçek Yazarı), Kemal Can (Gazeteci – Yazar), Nesrin Nas (ANAP Eski Genel Başkanı – Ekonomist), Hülya Gülbahar (Avukat - Feminist Aktivist), Mehmet Ocaktan (Karar Gazetesi Yazarı), Ayşe Çavdar (Akademisyen - Artı Gerçek Yazarı), Celal Başlangıç (Artı TV Genel yayın Yönetmeni), Fehim Işık (Artı Gerçek Yazı İşleri Müdürü), Prof. Dr. Ahmet İnsel (Akademisyen), Prof. Dr. Eser Karakaş (Artı Gerçek Yazarı), Prof. Dr. Mesut Yeğen (Akademisyen), Aslı Aydıntaşbaş (Gazeteci Yazar), Levent Gültekin (Yazar,) Mustafa Sönmez (Gazeteci - Ekonomist), Erdoğan Aydın (Tarihçi Yazar), Alper Taş (ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi), Ceren Sözeri (Akademisyen), İrfan Aktan (Gazeteci), Fatih Polat (Gazeteci – Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Masis Kürkçügil (Yazar), Ergun Babahan (Ahval News Türkçe Editörü), Ayşe Yıldırım (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı), Yücel Özdemir (Evrensel Gazetesi Yazarı) ve Ahmet Nesin (Artı Gerçek Yazarı) gece boyunca konuk olarak katılıp seçimleri değerlendirecekler.

Gün içinde ve Seçim Özel programında Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’dan canlı bağlantılar ile seçimler Artı TV ve Artı Gerçek muhabirleri Sibel Hürtaş, Esra Koçak Mayda, Bahar Kılıçgedik, Remzi Budancir, Fatma Yörür, Nalin Öztekin ve Rıfat Doğan tarafından anı anına takip edilerek ekranlara yansıtılacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 07:26

www.evrensel.net