24 Haziran seçimlerini Evrensel WebTV canlı yayınıyla takip edin

24 Haziran seçimlerinin il il anlık sonuçları analizler, yorumlar ve canlı bağlantılarla saat 17:30'dan itibaren Evrensel WebTV canlı yayınında olacak

İllerden dakika dakika seçim sonuçları, önemli merkezlerden canlı bağlantılar, stüdyo ve alanlardan en güvenilir seçim sonuçları, sonuçlara dair analizler, bu akşam saat 17:30'dan itibaren canlı yayınla Evrensel WebTV'de olacak.

Zeliş Irmak ve Sevda Karaca'nın sunacağı seçim özel yayınında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Haber Müdürü Ercüment Akdeniz, Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu, Gazeteci Yazar İskender Bayhan, Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yorum ve analizleriyle Evrensel WebTV stüdyosunda olacak.

Ayrıca siyasi parti merkezleri, seçim takip merkezleri ve seçim kurullarından canlı bağlantılarla seçimin nabzının tutulacağı yayında Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilden yapılacak bağlantılarla sonuçlar değerlendirilecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 00:20

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