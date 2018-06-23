Partilerin 24 Haziran bayrak ve afişleri toplanmaya başladı

Saat 18.00'de başlayan seçim yasakları kapsamında siyasi partilerin, afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından söküldü.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda sona ererken, seçim yasakları başladı.

Saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 21:26

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