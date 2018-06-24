'YarasanÄ±n kesesi yok, katliamÄ± varâ€™

Koruma altÄ±ndaki yarasalar, olmayan keseleri nedeniyle katledildi.

Hakan KÜÇÜK

Zonguldak

DoÄŸa kaÅŸifi Engin Zaman, keÅŸif için gitti Zonguldak’ta bir maÄŸara giriÅŸinde onlarca ölü yarasayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. DoÄŸal olmayan bu durumu irdelemek için maÄŸaranÄ±n derinlerine giden Zaman, ölü yarasa kolonisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ölü yarasalarÄ±n keselerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Zaman maÄŸara çevresinde iki adet maske buldu. KatliamÄ± ‘yarasa kesesi’ sebebi ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen Zaman, gördüklerini ve delilleri fotoÄŸrafladÄ±. Zaman, koruma altÄ±ndaki türlerden olan yarasalarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bu katliamla ilgili yasal süreç baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Zaman, bu katliamÄ±n “yarasa yuvasÄ± çok para ediyor” söylentisinin neden olduÄŸunu düÅŸünüyor. Bu söylenti nedeniyle her gün onlarca kiÅŸinin daÄŸ bayÄ±r dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zaman, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’de 37 yarasa türü var ve bunlarÄ±n tümü koruma altÄ±nda. Ä°ran’dan bir video aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lan “bir yarasa kesesi 5 bin ile 50 bin dolar arasÄ± alÄ±cÄ± buluyor” söylentileri kÄ±sa yoldan zengin olmak isteyenleri yarasa maÄŸaralarÄ±na yöneltti. 26 yÄ±llÄ±k maÄŸaracÄ±yÄ±m ve girdiÄŸim, keÅŸfettiÄŸim maÄŸaralarda pek çok kez yarasa kolonileri ile denk geliriz. Ben hayatÄ±mda ilk kez bu yÄ±l ‘yarasa kesesi’ diye bir ÅŸey duydum. Yarasa konusunda akademik çalÄ±ÅŸmalar yapan bilim insanÄ± Tarkan Hoca var ve ben bunu onunla paylaÅŸtÄ±m. O da bana dünyada yaklaÅŸÄ±k bin iki yüz yarasa türü olduÄŸundan ve bu türlerin hiçbirinin kesesinin olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti. Yarasalar memeli hayvanlar, doÄŸurur ve emzirirler. Kesede yavru tutmasÄ± diye bir ÅŸey söz konusu olamaz. Ä°lk haftalarda anne yarasa yavrusunu karnÄ±nda taÅŸÄ±r, yavru biraz daha yetiÅŸkin olduÄŸu zaman da maÄŸarada koloni bölgesine askÄ±da bÄ±rakÄ±r, avlanÄ±r ve dönüp yavrusunu emzirir. Kese nereden çÄ±kmÄ±ÅŸ anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Görüntülere bahsettiÄŸim hoca da baktÄ± ve ne olduÄŸunu bilmiyoruz, sadece yarasaya ait olmadÄ±ÄŸÄ±na eminiz. Bu keseyi bulup bilimsel bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için de ne olduÄŸunu da bilmek mümkün deÄŸil, çünkü doÄŸal bir ÅŸey deÄŸil. Yapay bir ÅŸekilde böylesi asparagas bilgiler yaratÄ±lÄ±p insanlar peÅŸlerinden koÅŸturuluyor, olan da tabiatÄ±n kendisine oluyor.”

'ELDÄ°VENÄ°MÄ° ANNESÄ° SANDI VE ELDÄ°VENE YAPIÅžTI'

FotoÄŸraf: Engin Zaman

“BulduÄŸum yavrulardan 3 tanesi henüz yaÅŸÄ±yordu ve bir tanesi biraz daha canlÄ±ydÄ±. Elimde eldiven olunca eldiveni annesi sandÄ± ve eldivene yapÄ±ÅŸÄ±p meme aramaya baÅŸladÄ±. Çünkü onun yaÅŸama tutunma arzusu, direnmesi, beni bÄ±rakma diye tüm gücünü sarf etmesi benim tümüyle moralim çökertti. Bunu yaÅŸamak gerçekten çok aÄŸÄ±r bir ÅŸey ve ben o gün üzüntüden uyumadÄ±m. Åžu anda bu durumla ilgili gerekli kurumlarla görüÅŸüp kurumlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±m. Türkiye’de otuz yedi tür yarasa var, dünyada bin iki yüz tür yarasa var ve Türkiye’de bulunan bu otuz yedi tür de koruma altÄ±nda. YarasalarÄ± öldüremezsiniz yani, bu bir suç. Hangi maddeye, hangi kapsama giriyor bunu bugün ilgili kurumlara soracaÄŸÄ±m. Sosyal medyada da bu iÅŸin ticaretini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen hesaplar var, bu suça teÅŸviktir. Bu hesaplarÄ± bireysel olarak uyardÄ±m ama haklarÄ±nda da iÅŸlem yaptÄ±rmak için suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±m. ArtÄ±k bir çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa dönmüÅŸ durumda; dün gece Kastamonu’dan, Antalya’dan, Sakarya’dan telefonlar geldi. Köylere gidip ‘Yarasa olan maÄŸara var mÄ±?’ diye soruyorlarmÄ±ÅŸ. Böyle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸanlar lütfen en yakÄ±nÄ±ndaki kurumlara kiÅŸileri bildirsin.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 21:57

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