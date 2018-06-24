MÃ¼zik KÃ¶yÃ¼ KoordinatÃ¶rÃ¼: Anadoluâ€™ya borcumuzu Ã¶deyeceÄŸiz

MÃ¼zik KÃ¶yÃ¼, yerli ve yabancÄ± mÃ¼zisyenleri Fethiyeâ€™de bir araya getiriyor. MÃ¼zikseverleri; atÃ¶lye, sÃ¶yleÅŸi ve konserlerle dolu bir program bekliyor.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Müzikten bir dünya kurma hedefiyle yola çÄ±kan Müzik Köyü, dördüncü yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakÄ±yor. Macar Besteci, Etnomüzikolog Bela Bartok’un, “KonservatuarlarÄ±nÄ±zÄ± daÄŸlara kurun” ve “Topraktan kopuk her müzik ölmeye mahkumdur” sözlerin pusula edinerek. Fethiye’deki mübadele köyü olan Kayaköy’de...

Müzik Köyü; müziÄŸin, doÄŸanÄ±n ve tarihin sesini bu yaz yine bir araya getirecek. Anadolu ve farklÄ± coÄŸrafyalardan otuzun üzerinde müzisyeni müzikseverlerle buluÅŸturacak olan Müzik Köyü’nde atölye, seminer, söyleÅŸi ve konserler düzenlenecek.

Müzik Köyü Proje Koordinatörü Aytaç GökdaÄŸ’la, Müzik Köyü projesini; bu yÄ±lki programÄ± ve hedeflerini konuÅŸtuk. Müzik Köyü’nü kurduklarÄ±ndan bu yana çok olumlu tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen GökdaÄŸ “Åžartlar ne olursa olsun, daha kalÄ±cÄ± müzikal üretimlere zemin yaratarak, bize eÅŸsiz bir müzik kültürü bÄ±rakan Anadolu’ ya ve hatta yerküremize olan borcumuzu ödeyeceÄŸiz umuyorum.” dedi.

Bu yÄ±lki program belirlendi. Programda neler var. Ä°çeriÄŸinden bahseder misiniz?

Bu yÄ±l 30 Temmuz- 4 AÄŸustos ve 7-12 AÄŸustos olmak üzere iki ayrÄ± periyot olarak planladÄ±k programÄ±mÄ±zÄ±. Türkiye’nin yanÄ± sÄ±ra Yunanistan, Ä°ran, Ä°spanya, Ermenistan, Almanya ve Suriye’den müzisyenleri aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z bu sene. AçÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z programa ilaveten 4. yÄ±la özel bazÄ± sürprizlerimiz de olacak. Yörük müziÄŸini, Anadolu Rum müziÄŸini, Hakkari Bölgesi Kürt müziÄŸini, Karadeniz-Laz müziÄŸini, Arap Makam müziÄŸini, Afgan müziÄŸini, Ä°ran müziÄŸini, Ermeni müziÄŸini, Gomidas’Ä±, Xelimisi Xasan’i, dengbejleri, Rum türkülerini, Alevi müziÄŸini, Anadolu aÅŸÄ±klarÄ±nÄ±, kamanchayÄ±, baÄŸlamayÄ±, cümbüÅŸü, yeni tasarÄ±m bir saz olan divaneyi, ditarÄ±,perdesiz gitarÄ±, ses ve nefesi, beden müziÄŸini, tulum, kemençeyi, akordeon, shivi ve piyanoyu, rebap, tombak ve dafÄ±, ruzbayÄ±, lavta ve kemanÄ±, üç telliyi, zeybek oyunlarÄ±nÄ± ve udu bir araya getirdiÄŸimiz programÄ±mÄ±z bu yÄ±l bir mübadele köyü Kayaköy’de...

Müzik Köyü, bu sene dördüncü kez düzenleniyor. Geçen 3 yÄ±lda neler yaptÄ±nÄ±z, nasÄ±l tepkiler aldÄ±nÄ±z?

Müzik Köyü 4. yaÅŸÄ±nda bu sene. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z senelerde ülkemizin ve dünyanÄ±n genel durumuna raÄŸmen pek çok ÅŸey yaptÄ±k ekip olarak. Müzik Köyü, elindeki olanaklarÄ±n yetersizliÄŸi nedeniyle ÅŸimdiye dek hep Temmuz- AÄŸustos dönemlerinde Anadolu’nun, Dünya’nÄ±n çeÅŸitli yerlerinden müzik geleneklerini, ustalarÄ±, akademisyenleri, müzikseverleri, profesyonel sanatçÄ±larÄ± bir araya getirdi. Anadolu’nun dört bir yanÄ±nda dinamik olarak varoluÅŸunu sürdüren müzik kültürlerini Müzik Köyü’nde aracÄ±sÄ±z olarak görebildi müzikseverler. Yerel ustalar ile profesyonel müzisyenlerin karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik. Yunanistan, Ä°ran, Almanya, Fransa, Ä°spanya gibi farklÄ± ülkelerden müzisyenleri misafir ettik geride kalan 3 yÄ±lda. Bu buluÅŸmalar müzikseverleri olduÄŸu kadar projenin mutfaÄŸÄ±nda yer alÄ±p gönüllü olarak bu projeye emek veren bizlere de heyecan verdi. Pasaport ve vize gerektirmeyen bir müzikal yolculuk yaptÄ±lar insanlar Müzik Köyü’ nde bulunduklarÄ± süre içerisinde. MüziÄŸin sÄ±nÄ±r tanÄ±maz, ele avuca sÄ±ÄŸmaz yönüne tüm doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±klÄ±k ettiler. DiÄŸer yandan Türkiye’ de bir ilk olarak 2015’te Müzik Köyü’nü kurduÄŸumuzdan bu yana Türkiye kadar yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan da çok olumlu tepkiler aldÄ±k. Güney Kore’ de Müzik Köyü’ nün bir diÄŸer projesiyle üç konserlik bir turne gerçekleÅŸtirdik mesela. Ülkemizin pek çok ÅŸehrinde konserler, dinletiler ve söyleÅŸiler gerçekleÅŸtirdik davetler üzerine 2015’ ten bu yana. Ülkemizin genel gündemine ve olumsuzluklara raÄŸmen bir hayalin peÅŸine düÅŸen ve bu hayali gerçeÄŸe dönüÅŸtüren Müzik Köyü Ekibi yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda artÄ±k daha fazla biliniyor. BaÅŸtan beri en azÄ±ndan insanlarÄ±n bir bölümünün umut etmesine aracÄ± olduÄŸumuzu görüyorum diÄŸer yandan. HayatÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± belki de gerçek sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sanal gündemlerin dÄ±ÅŸÄ±nda ayrÄ± bir dünya; duygusuyla, hissettirdikleriyle yarattÄ±ÄŸÄ± enerjiyle daha gerçek bir dünya olarak görüyorlar insanlar Müzik Köyü’nü. Bu bir yandan motivasyonumuzu arttÄ±rÄ±rken sorumluluÄŸumuzun da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiriyor bize.

Müzik Köyü’nün müziÄŸe yaklaÅŸÄ±mÄ± nasÄ±ldÄ±r. NasÄ±l bir müzik anlayÄ±ÅŸÄ± var?

Müzik Köyü, temel felsefesini müziÄŸin doÄŸa ile olan baÄŸlarÄ±ndan alan ve gerçek müziÄŸin doÄŸaya en yakÄ±n olunarak üretilebileceÄŸine inanan bir düÅŸüncenin ürünü diyebilirim. Macar Besteci, Etnomüzikolog Bela Bartok’un, “KonservatuarlarÄ±nÄ±zÄ± daÄŸlara kurun.”, “Topraktan kopuk her müzik ölmeye mahkumdur.” sözlerini kendine pusula edinmiÅŸ ve müzikle iletiÅŸimi bu düzlemde kurmaya Ä±srar eden, müzik, sanat ve kültürel perspektifi itibariyle popülizm ile temelden zÄ±t bir anlayÄ±ÅŸ taÅŸÄ±yor Müzik Köyü. Sadece karÅŸÄ± duruÅŸ ya da zÄ±tlÄ±k içermiyor; alternatif öneriyor ve aynÄ± zamanda alternatif üretmeyi sürdürüyor.

Bu düÅŸünceyle, yerel ve profesyonel müzik ustalarÄ±nÄ±n müzikseverlerle usta-çÄ±rak dersleri yaptÄ±ÄŸÄ±, kadim Anadolu sazlarÄ±nÄ±n ve geleneklerinin unutulmayÄ±p yerel ustalardan genç nesillere aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Anadolu’nun yanÄ± sÄ±ra Dünya’nÄ±n çeÅŸitli ülkelerinden müzikal disiplin ve geleneklerin bir arada ses bulup birbirinden güç kazandÄ±ÄŸÄ± kolektif bir müzikal yaÅŸamÄ± düÅŸlüyor Müzik Köyü.

‘MÜZÄ°KTEN BÄ°R DÜNYA KURMAYI HEDEFLÄ°YORUZ’

Müzik Köyü afiÅŸi

Müzik Köyü’nün hedefleri nelerdir?

SanatÄ±n dönüÅŸtürücü gücüne inanan bir topluluÄŸuz.Ana akÄ±m medyada kendine çok yer bulamayan yerel ve profesyonel çalgÄ±cÄ±larla müzikten bir dünya kurmayÄ± hedefliyoruz. Müzik Köyü’nü tüm sene çeÅŸitli müzikal çalÄ±ÅŸmalara zemin oluÅŸturacak canlÄ± bir organizma haline getirmek istiyoruz. SÄ±nÄ±rlÄ± imkanlarla yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z derleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±, her yönden daha donanÄ±mlÄ± bir ÅŸekilde Türkiye’ nintümüne, hatta müzik coÄŸrafyasÄ± olarak birbirinden çok da baÄŸÄ±msÄ±z sayamayacaÄŸÄ±mÄ±z Yunanistan, Bulgaristan, Balkanlar, Ä°ran, Kafkaslar’ a taÅŸÄ±mak istiyoruz. Elde edeceÄŸimiz belgeler ve kayÄ±tlardan oluÅŸacak arÅŸivi de öÄŸrencilerin, ilgililerin hizmetine sunmayÄ± hedeflemekteyiz. Müzik Köyü ile Türkiye’ nin kültür-sanat dünyasÄ±na kalÄ±cÄ± izler bÄ±rakabilecek sanatsal üretimlere zemin oluÅŸturmak istiyoruz. Giderek her ÅŸeyin mekanikleÅŸtiÄŸi dünyada biz hormonsuz, saf, sadelikte gizli zerafet diye nitelediÄŸimiz müzik geleneklerini, temsilcileri hayattayken insanlara sunmayÄ± ve ölümsüzleÅŸtirmeyi hedefliyoruz. Her ÅŸey bir hayal ile baÅŸladÄ±, hayallerimizi gerçekleÅŸtirebilmek için bir imeceye giriÅŸtik. Bu imece ruhu ile gelecekte Müzik Köyü dÄ±ÅŸÄ±nda da gerçeÄŸe dönüÅŸtürmeyi hedeflediÄŸimiz projelerimiz var. Yerelin ruhuna inanÄ±yoruz, geleneÄŸe, sadeliÄŸin içerisinde gizli mücevhere, sadeliÄŸin içerdiÄŸi zenginliÄŸe inanÄ±yoruz. Bu doÄŸrultuda yerel dinamiklerden evrensel sonuçlar doÄŸurabilecek uzun bir yol önümüzdeki. Bugüne dek büyük imkanlar ve destekler saÄŸlayamamÄ±za raÄŸmen kalÄ±cÄ± izler bÄ±rakan pek çok ÅŸeye imza attÄ± Müzik Köyü Ekibi. Ä°mkansÄ±zlÄ±klar ya da benzeri negatiflikler elbette belirleyici bir noktada ama buna takÄ±lÄ±p kalmamak gerektiÄŸini düÅŸünerek hep çözüm üretmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k ÅŸimdiye dek. Neticede hangi ozan, hangi troubadour sahip olduÄŸu geniÅŸ imkanlarla müzik üretti ki? Ä°nsanoÄŸlu çözümsüzlüklerde çözüm üretmiÅŸ bugüne dek.

Åžartlar ne olursa olsun, daha kalÄ±cÄ± müzikal üretimlere zemin yaratarak, bize eÅŸsiz bir müzik kültürü bÄ±rakan Anadolu’ ya ve hatta yerküremize olan borcumuzu ödeyeceÄŸiz umuyorum.

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