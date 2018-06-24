NATO Zirvesi: Halktan alÄ±p silahlanmaya veriyorlar

BelÃ§ika BarÄ±ÅŸ Hareketi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Brabander: Avrupa hÃ¼kÃ¼metleri bÃ¼tÃ§e yetersizliÄŸi gerekÃ§esiyle sosyal hizmetlerde kÄ±sÄ±tlama yapÄ±yor. Bu skandaldÄ±r.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Brüksel’de 11-12 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lacak NATO Zirvesi’ne karÅŸÄ± Avrupa ülkelerindeki barÄ±ÅŸ hareketi protesto gösterilerine hazÄ±rlanÄ±yor. Brüksel’de 7 Temmuz’da büyük bir gösteriyle baÅŸlayacak etkinliklerin baÅŸlÄ±ca talepleri arasÄ±nda nükleer silahlara son verilmesi ve askeri harcamalarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor. Protesto hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Belçika BarÄ±ÅŸ Hareketi sözcülerinden Ludo de Brabander ile konuÅŸtuk.

SayÄ±n de Brabander, NATO’ya karÅŸÄ± yapÄ±lacak eylemler öncesinde baÅŸlÄ±ca talepleriniz nelerdir?

Pek çok talebimiz var. Ama öne çÄ±kanlarÄ±n baÅŸÄ±nda bütün NATO üyesi ülkelere askeri harcamalarÄ±n gayrisafi milli hasÄ±lalarÄ±nÄ±n yüzde 2’si seviyesine yükseltilmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ± bulunuyor. Çünkü bu karar gerçekten askeri harcamalarÄ±n gereksiz yere tümüyle artÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Bundan kazanan silah endüstrisi, sÄ±radan insanlar ise kaybeden durumunda. HalkÄ±n verdiÄŸi vergiler silahlanmaya gidecek. Avrupa’da birçok ülkenin hükümeti bütçe yetersizliÄŸini gerekçe göstererek sosyal hizmetlerde kÄ±sÄ±tlamalar yapÄ±yor. Bu tam anlamÄ±yla bir skandaldÄ±r.

ÖrneÄŸin benim ülkem Belçika’da ÅŸu anda bütçenin yüzde 0.9’u askeri harcamalara ayrÄ±lÄ±yor. Bu oranÄ±n yüzde 2’ye çÄ±karÄ±lmasÄ± demek ayrÄ±lan bütçenin iki katÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± demek. Hükümet ÅŸimdiden askeri bütçeyi artÄ±rmak için planlar yapmÄ±ÅŸ durumda. Bir taraftan daha fazla vergi alÄ±nmayacaÄŸÄ± söylenirken diÄŸer taraftan askeri harcamalar artÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki gerekli olan para bu durumda nereden karÅŸÄ±lanacak?

O zaman geriye sosyal alanlar kalÄ±yor diyorsunuz...

Evet, tam da öyle. Buna küresel çapta baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda askeri harcamalarÄ±n bu denli artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durum var mÄ± diye sormadan edemiyoruz. NATO zaten ÅŸu anda dünyadaki askeri harcamalarÄ±n yüzde 52’sini yapÄ±yor. KÄ±sa bir süre önce NATO Parlamenterler Asamblesi tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan belgelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bugün gerekçe olarak ilk önce Rusya tehdidi gösteriliyor. Tamamen gülünç bir durum. Çünkü Rusya’nÄ±n askeri harcamalarÄ± sürekli azalÄ±yor. Åžu anda NATO’dan 14 kat daha az. Almanya ve Fransa’nÄ±n askeri bütçeleri bile Rusya’nÄ±n askeri harcamalarÄ±nÄ±n bir buçuk katÄ±. Yani tamamen saçma bir gerekçe.

Rusya askeri olarak NATO’dan çok daha zayÄ±f. Buna raÄŸmen NATO sürekli Rusya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DoÄŸru Avrupa ülkelerine askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapÄ±yor ve tatbikatlar düzenliyor. NATO’nun DoÄŸru Avrupa’daki asÄ±l planÄ± nedir?

Önemli bir konu. NATO’nun DoÄŸu Avrupa’ya deÄŸiÅŸik alanlarda geniÅŸlemesi, Polonya ve diÄŸer ülkelere askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yapmasÄ± Rusya’ya karÅŸÄ± tam anlamÄ±yla bir provokasyondur. Bu sadece çatÄ±ÅŸma tehlikesini büyütüyor, güvenliÄŸi deÄŸil güvensizliÄŸi beraberinde getiriyor.

TÜRKÄ°YE-RUSYA Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°: SATRANÇ OYNANIYOR

NATO’nun önemli bir ülkesi olan Türkiye, düÅŸman gösterilen Rusya ile iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Türkiye’nin NATO’daki durumunu nasÄ±l görüyorsunuz? Konu zirvede gündeme gelecek mi sizce?

Bu durumu satranca benzetiyorum. Rusya ile Türkiye arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma elbette Suriye ile baÄŸlantÄ±lÄ±. ABD’nin Kuzey Suriye’de aktif olmasÄ±ndan Türkiye’nin rahatsÄ±z olduÄŸu ortada. Bu durumda Ruslar da satranç oynuyor. Türkiye ile NATO’da bir bölünme yaratmak istiyor.

Bu mümkün mü peki?

NATO sürekli Türkiye’nin Suriye’de yaptÄ±klarÄ± konusunda sessiz kalmayÄ± tercih ediyor. Türkiye’nin hava savunmasÄ± konusunda istediÄŸi yardÄ±mÄ± da yapÄ±yor. Bu durumda NATO’nun da satranç oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

Peki konu NATO Zirvesi’nin gündeminde olacak mÄ±?

Bana göre NATO üyesi ülkeler, ErdoÄŸan ve hükümetinin yaptÄ±klarÄ±ndan çok rahatsÄ±z. Rusya’dan füze savunma sistemi satÄ±n alÄ±nmasÄ± Türkiye’nin kaybedileceÄŸi endiÅŸesi yarattÄ±. Türkiye elbette sadece NATO’nun güney kanadÄ± açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, pek çok açÄ±dan stratejik öneme sahip. BulunduÄŸu bölge çok önemli. Bu da bütün taraflarÄ±n Türkiye üzerinde satranç oynamasÄ±na yol açÄ±yor.

Rojava’da ABD’den sonra Ä°talyan, FransÄ±z, Ä°ngiliz askerlerinin de görünmeye baÅŸlamasÄ± durumu daha da karmaÅŸÄ±k hale getiriyor. Rusya’nÄ±n korkusu da bunlarÄ±n bölgede kalÄ±cÄ± hale gelmesi. Ä°leride bu bölgede askeri üslerin kurulmasÄ± da söz konusu. ABD’nin dünya çapÄ±nda yüzlerce askeri üssü var, ama Rusya’nÄ±n ise sadece Suriye’de var. Bunu kaybetmek istemiyor.

AyrÄ±ca, geçen yÄ±l NATO Zirvesi’nden önce nükleer silahlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünya anlaÅŸmasÄ± 122 ülke tarafÄ±ndan imzalandÄ±. Ancak NATO imzalamayÄ± kabul etmediÄŸi gibi boykot edeceÄŸini ilan etti. Nükleer silahsÄ±zlanmaya ilgi göstermedi. Bu nedenle gelecekte bir nükleer savaÅŸÄ±n önüne geçilmesine yanaÅŸmadÄ±. Bu bizler için önemli. NATO üyesi ülkelerin bu anlaÅŸmaya imza atmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸiz.

PROTESTO GÖSTERÄ°SÄ° VE KONFERANS HAZIRLIKLARI

Belçika barÄ±ÅŸ hareketinin ev sahipliÄŸiyle NATO Zirvesi’nde karÅŸÄ± protesto gösterisi ve toplantÄ±lar düzenlenecek. HazÄ±rlÄ±klar hangi aÅŸamada, neler yapÄ±lacak bu yÄ±l?

BildiÄŸiniz gibi geçen yÄ±l büyük bir gösteri düzenlemiÅŸtik. DeÄŸiÅŸik ülkelerden 12 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Çok renkli bir gösteriydi. KadÄ±n hareketi, gençlik hareketi de örgütlenmeye katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l da benzer bir gösterinin olacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz. Tabi o zaman Trump’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±ydÄ±. Bu nedenle bir çok genç, öÄŸrenci derneÄŸi, sendika aniden eyleme katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Bu yÄ±l ise tatil sürecindeyiz, öÄŸrenciler tatilde. Bu nedenle geçen yÄ±lki gibi olmasÄ± biraz zor görünüyor.

Ä°kinci bölüm ise karÅŸÄ± zirve ve konferanstan oluÅŸuyor. BarÄ±ÅŸ hareketinin bir araya gelmesi, birlikte tartÄ±ÅŸmasÄ± ve alternatifler aramasÄ± bu süreçte çok önemli. KonferansÄ±mÄ±zÄ±n buna hizmet edeceÄŸine inanÄ±yoruz. NATO üyesi ülkelerden katÄ±lÄ±mlar olacak. BarÄ±ÅŸ hareketinin dünyada olanlar konusunda ne dediÄŸini birlikte bir kez daha konuÅŸacaÄŸÄ±z.

BARIÅž HAREKETÄ° GÜÇLENECEK MÄ°?

Savunma harcamalarÄ± artÄ±rÄ±lÄ±yor, savaÅŸlar devam ediyor, AB militaristleÅŸtiriliyor. Ancak bunlara karÅŸÄ± çÄ±kan barÄ±ÅŸ hareketi koÅŸullar olmasÄ±na raÄŸmen zayÄ±f. Siz bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Ben 25 yÄ±ldÄ±r barÄ±ÅŸ hareketi içinde aktif olarak çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yorum. Evet, barÄ±ÅŸ hareketi yapÄ±sal olarak küçük, ama belli anlarda hÄ±zla güç kazanÄ±yor. Bunu 80’li yÄ±llarda nükleer baÅŸlÄ±klÄ± füzelere karÅŸÄ± verilen mücadelede, 2003’te Irak savaÅŸÄ±na karÅŸÄ± mücadelede gördük. Bir anda milyonlarca insan sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Bugün bizim görevimiz askerileÅŸmeye ve silahlanmaya karÅŸÄ± mücadelenin ne kadar önemli olduÄŸunu anlatmaktÄ±r. Pek çok insan iÅŸgallerin çözüm getireceÄŸine inanÄ±yor. Halbuki, terör saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda asÄ±l olarak NATO ve NATO üyesi ülkelerin savaÅŸ politikalarÄ± bulunuyor. Belçika’da savaÅŸ uçaklarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve halen devam eden kampanyamÄ±z sÄ±rasÄ±nda, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve imza kampanyasÄ±nda insanlarÄ±n tepkili olduÄŸunu fark ettim. Ä°nsanlar belki eskisi gibi sokaÄŸa çÄ±kmÄ±yor ama bir ÅŸekilde geliÅŸmeleri izliyor ve tepkisini gösteriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 19:11

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