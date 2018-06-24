Suriyeli Pervin Bauzi: SavaÅŸa, aÅŸirete, tehditlere karÅŸÄ± direndim

SavaÅŸÄ±n iÃ§inden gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kan bir kadÄ±n Pervin Bauzi: SavaÅŸ hem ÅŸansÄ±m hem ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mdÄ±.

Hilal TOK

Ä°stanbul

Pervin Bauzi 28 yaÅŸÄ±nda Suriyeli Kürt bir kadÄ±n. 4 senedir Türkiye’de yaÅŸÄ±yor. 3 çocuÄŸu var. 2014 yÄ±lÄ±nda Kobani’ye IÅžÄ°D’in girmesiyle Türkiye’ye yolculuÄŸu baÅŸladÄ±. Ä°lk duraklarÄ± olan Urfa’da bir süre kaldÄ±lar. Ancak iÅŸsizlik nedeniyle Adana’ya göçtüler sonra. Adana’da ailesiyle bahçecilik yapmaya baÅŸlayan Pervin, burada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±. “Sabah 3’te çÄ±kÄ±p akÅŸam 7-8’e kadar bahçelerden portakal-limon topluyorduk. Bir sabah kalktÄ±k, çavuÅŸ evini taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ gitmiÅŸ. Türk çalÄ±ÅŸanlara parasÄ±nÄ± ödemiÅŸti ama bize paramÄ±zÄ± vermedi.”

Sonra Pervin, ailesiyle Adana’dan Ä°stanbul’a geldi. Ä°lk önce bir tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Burada da ücretini vermediler. “Bir sabah atölyeye gittiÄŸimizde kapalÄ± bulduk. ParamÄ±zÄ± alamadÄ±k.”

'SAVAÅž HEM ÅžANSIM HEM ÅžANSIZLIÄžIMDI'

Pervin, 14 yaÅŸÄ±ndayken Kobani’de kendisinden 15 yaÅŸ büyük amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu ile aÅŸiretin zoruyla evlendirildiÄŸini, 15 yaÅŸÄ±nda ilk çocuÄŸunu doÄŸurduÄŸunu söylüyor, “Daha ben çocuktum, göÄŸüslerim bile doÄŸru düzgün çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ± ama çocuk emzirmem gerekiyordu. Her gün bu adamdan boÅŸanabileyim diye dua ediyordum.” EvliliÄŸinde ÅŸiddet de görüyordu Pervin. KocasÄ±nÄ±n çok kez tecavüzüne de maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kocasÄ±nÄ±n ailesi ve aÅŸiret tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸi için ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bir bakÄ±ma savaÅŸ hem ÅŸansÄ± hem ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± oluyor. Çünkü bir beladan kurtulurken baÅŸka bir belaya sürükleniyor. SavaÅŸ zamanÄ± kocasÄ± “Siz gidin ben sonra geleceÄŸim” diyerek çocuklarla Pervin’i gönderiyor. Sonra gelmiyor... Orada baÅŸka bir kadÄ±nla evlenince Pervin boÅŸanÄ±yor.

AYRIMCILIK, NEFRET SÖYLEMÄ°, KENDÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°RME ÇABASI...

Suriyeli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca çok fazla nefret söylemine ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak genelde çok iyi Türkçe bildiÄŸi için Suriyeli olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor Pervin. Türkçe’yi, küçükken evlerinde sadece YeÅŸilçam filmlerini gösteren bir kanal çektiÄŸi için o filmleri izleye izleye öÄŸrenmiÅŸ. Kitap okumayÄ± çok sevdiÄŸini söyleyen Pervin, Arapça kitaplarÄ± Suriyeli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmasÄ±n diye toplu taÅŸÄ±malarda okumamayÄ± tercih ediyor, “Arapça kitaplarÄ± otobüste okuduÄŸumda alaycÄ± gözle bakÄ±yorlar.” diyor.

Pervin bir toplu taÅŸÄ±ma anÄ±sÄ±nÄ± anlatÄ±yor bu arada gülerek, “Bir gün otobüste giderken önümüze iki Suriyeli kadÄ±n oturdu. Yüksek sesle Arapça konuÅŸuyorlardÄ±. YanÄ±mda da Türk bir kadÄ±n vardÄ±. Ben Türkçe yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir kitap okuyordum. YanÄ±mdaki kadÄ±n öndekileri iÅŸaret ederek ‘bir ÅŸunlara bak bir de bizim insanÄ±mÄ±za bak (beni göstererek). Bizimki kitap okuyor onlar baÄŸÄ±rarak konuÅŸuyor’ dedi. Bilmiyordu benim de Suriyeli olduÄŸumu. Fark yok ki aramÄ±zda. Onlar sadece farklÄ± yetiÅŸtirilmiÅŸ. Kültür farkÄ± var.”

Türklerin Suriyelileri önyargÄ±yla çok “görgüsüz” gördüklerini anlatÄ±yor... Ev ararken çok zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor, “En kötü ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla ev ararken karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorum. Suriyeli olduÄŸumuzu söylediÄŸim zaman hemen ‘Ev vermiyoruz’ diyorlar ya da 1000 lira olan kirayÄ± 2000 liraya çÄ±karÄ±yorlar.”

Åžu anda abisinin ailesi, kardeÅŸleri, kendi çocuklarÄ± ve anne babasÄ±yla birlikte 11 kiÅŸi kalÄ±yorlar bir evde. Annesi çocuklarÄ±na göz kulak olurken o da bir maÄŸazada tezgahtarlÄ±k yapÄ±yor. GeleceÄŸe dair hiçbir garantisi yok ama umudu hep dolu bir kadÄ±n Pervin. AyrÄ±ca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetin ve savaÅŸÄ±n kadÄ±nlara yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ± görünür kÄ±lmak için mültecilere dair çaÄŸrÄ±da bulunulan konferanslarda yer alÄ±yor ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Hatta ÅŸu sÄ±ralar Ä°ngiltere’de yayÄ±mlanmasÄ± planlanan mültecilere dair bir kitabÄ±n 60 sayfasÄ±nÄ± kendi yazacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

KADERÄ°MÄ°Z BÄ°RKEN ÇÖZÜM AYRI OLUR MU?

FotoÄŸraf: Mohammed Elshamy/AA

SavaÅŸtan, ezilmiÅŸlikten, ÅŸiddetten kaçarak kendini var eden, güçlenmiÅŸ bir kadÄ±n görüyorum tüm bu sohbetin sonunda. HatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±m tüm nefret söylemlerine kocaman gülümsemeyle ‘biz kardeÅŸiz’ diye yanÄ±t veren bir kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± onca ÅŸeye raÄŸmen ‘artÄ±k güçlüyüm, ayaktayÄ±m’ deyiÅŸinin ardÄ±nda çok ÅŸey saklÄ±. Çok açÄ±k, azminin ve mücadelesinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kaybetmediÄŸi o ‘umut’. “Bir gün savaÅŸ bitecek sonsuza kadar böyle sürmeyecek” sözlerinin ardÄ±nda aynÄ± zamanda bir gelecek hayali var. Var olan koÅŸullarda Suriyelilere biçilen tüm geleceksizliÄŸine raÄŸmen.

Bu geleceÄŸi de geleceksizliÄŸi de bizim ortak sorunlarÄ±mÄ±zdan ve kader ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan ayÄ±ramayÄ±z elbette. Çünkü Pervin’in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeye tanÄ±ÄŸÄ±z ve tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±z. FarklÄ± ülkelerde aynÄ± hikayeleri yaÅŸayan kadÄ±nlarÄ±z. Sömürü, düÅŸük ücret, taciz, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, ÅŸiddet, yok sayÄ±lma, erken yaÅŸta evlilik... Hangisi için ‘bu ülkede kadÄ±nlar bunlarÄ± yaÅŸamÄ±yor’ diyebiliriz?

Birbirimizi bu ezilmiÅŸlikten kurtarmanÄ±n ilk yolu da aramÄ±zda günden güne kat be kat artan nefreti ortadan kaldÄ±rmak. Sonra bu sömürüye gelecek sÄ±ra. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± içerisinde nüfuslarÄ±mÄ±z birlikte büyürken ve bu sömürü düzeni hepimizi içerisine alÄ±p bir parçasÄ± haline getirirken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ± hatta daha da aÄŸÄ±rÄ±nÄ± yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki yaÅŸarken kendimiz nasÄ±l kurtulmuÅŸ olacaÄŸÄ±z? Pervin de soruyor size: “Biz böyle nasÄ±l yaÅŸarÄ±z?”

Bu duvarÄ± birlikte aÅŸmaktan baÅŸka yol yok.

‘ANNE, OKULDA ÇOCUKLAR EKMEÄžÄ°MLE DALGA GEÇÄ°YOR’

ÇocuklarÄ±nÄ±n da arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Pervin çocuklarÄ±n kendisi gibi bu durumu güçlü karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Ä°nsanÄ±n içini kÄ±yan bir örnek veriyor; kÄ±zÄ± bir dönem okula götürdüÄŸü beslenmesine hiç dokunmadan geri getiriyor. Pervin bunu fark edince soruyor kÄ±zÄ±na; kÄ±zÄ±ndan “Anneannem beslenmeme Suriye ekmeÄŸi koyuyor. Çocuklar dalga geçiyor benimle” yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±yor ve çok öfkeleniyor. Öfkesi çocuklara deÄŸil; o çocuklarÄ± böyle önyargÄ±larla dolduranlara... “Ben ÅŸimdi bu kÄ±za ne anlatayÄ±m, ben bu ekmekle büyüdüm, bu ekmek bizim kültürümüz. Ekmekle dalga geçilmez. Herkesin kültürü farklÄ±. Ben çocuÄŸumu böyle ikna ettim ama ya ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapan çocuklar? O çocuklar ne görmüÅŸ ki, annesinin karnÄ±ndan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bilerek mi doÄŸdu? Nereden öÄŸrendi bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±? Çocuklar ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bilmez büyüklerinden çevresinden görerek öÄŸreniyor.”

HAFTALIK 350 LÄ°RA Ä°LE ÜÇ ÇOCUÄžA NASIL BAKILIR?

Ä°ÅŸ alanÄ±nda Suriyelilerin ucuz iÅŸ gücü olarak kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin sohbetimizde, sÄ±ralÄ±yor yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±... AnlatabileceÄŸi onlarca örnek var; üç noktada özetliyor: “Az ücret alÄ±yoruz, sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ve gereÄŸinden fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yoruz.” HaftalÄ±k 350 lira kazanÄ±yor ve bu ücretle 3 çocuÄŸa bakÄ±yor Pervin. Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n iÅŸyerlerinde çok tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çok sayÄ±da Suriyeli çocuk iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekliyor.

TACÄ°ZE UÄžRAMAMAK Ä°ÇÄ°N ERKEK GÄ°BÄ° YAÅžAMAK...

Ä°nsanlarÄ±n özellikle erkeklerin çok fÄ±rsatçÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sebeple kendine ÅŸöyle çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ± bulduÄŸunu aktarÄ±yor:

“Åžefkate, paraya ihtiyacÄ± var diyerek kullanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Çünkü üç çocuklu, dul, Suriyeli genç bir kadÄ±ndÄ±m. Bu sebeple çok baÅŸka gözle baktÄ±lar. Ben de bir süre sonra bekar olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, evli olduÄŸumu söyledim. Sonra erkek gibi giyinmeye, erkek gibi davranmaya baÅŸladÄ±m. Kendimi tacizden böyle koruyordum.” AynÄ± zamanda bu duruma tepkisini ÅŸöyle gösteriyor Pervin, “Ben niye sokakta korkarak yürüyeyim ki? Kendimi korumak için erkek gibi davranayÄ±m ki? Sonuçta ben bir kadÄ±nÄ±m, kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ± yaÅŸamak isterim. Ama bunlarÄ± korkarak yapÄ±yorum ya da hiç yapmÄ±yorum. Çünkü baÅŸka bir gözle bakÄ±yorlar. Bu bitsin istiyorum.”

DAVULLA ZURNAYLA DEÄžÄ°L, ÖLÜLERÄ°MÄ°ZÄ°N ÜSTÜNE BASA BASA GELDÄ°K

“Türkiyelilere ne söylemek istersin” sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor Pervin, “Biz kardeÅŸiz. Biz kardeÅŸ olmazsak geçinemeyiz birbirimizle. Sen bana baÅŸka gözle baktÄ±ÄŸÄ±nda, ben korku gözüyle baktÄ±ÄŸÄ±mda bu iÅŸ olmaz ki... Biz böyle yaÅŸayamayÄ±z ki... Zaten biz kaçmÄ±ÅŸÄ±z gelmiÅŸiz yurdumuzdan, elimizde bir ÅŸey yok ki. Biz istemedik ki buraya gelmeyi. Ölümden, tecavüzden, iÅŸkenceden, ölülerden kaçtÄ±k. Biz ölülerin üstüne basa basa geldik. Davulla zurnayla, tatile gelmedik. Burada bir lokma ekmek yiyelim. ÇocuklarÄ±mÄ±z savaÅŸtan uzak kalsÄ±n diye böyle bir hayat seçtik. Çok kötü ÅŸeyler yaÅŸadÄ±k. Bir kere baÅŸÄ±na gelebilecekleri düÅŸünmek bile çÄ±kmaza sokuyor insanÄ±. DüÅŸünüyorsun; çocuklarÄ±mÄ± öldürebilirler, kaçÄ±rabilirler, bize tecavüz edebilirler... BunlarÄ± görerek, düÅŸünerek geldik. Benim istediÄŸim bizi hor görmesinler, önyargÄ±lÄ± olmasÄ±nlar.”

KADIN KADININ YURDUDUR...

Türkiyeli kadÄ±nlarla Suriyeli kadÄ±nlarÄ±n kaderlerinin de sorunlarÄ±nÄ±n da ortak olduÄŸunu ifade eden Pervin, “KadÄ±n her yerde aynÄ± ÅŸeyi yaÅŸÄ±yor. Kürt, Türk Çerkes, Suriyeli farklÄ± deÄŸil. KadÄ±n her yerde tacize, tecavüze, ÅŸiddette uÄŸruyor, istemediÄŸi ÅŸeyleri yapmak zorunda kalÄ±yor, her yerde emek taÅŸÄ±yor... KadÄ±n olmak baÅŸka bir ÅŸey” derken burada ki kadÄ±nlarÄ±nda zor ÅŸartlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emeÄŸinin sömürüldüÄŸünü, büyük yükler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini söylüyor.

Ancak kendi yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan güçlenerek çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtiyor Pervin, “Ben evlendiÄŸimde zavallÄ± bir çocuktum. Ä°ÅŸkence görerek büyüdüm. KadÄ±nlar hani en kötü ÅŸeylerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±r ya, öyleydim... Bazen yüzüm tanÄ±nmaz hale geliyordu ama bunlarÄ±n hepsi güçlendirdi beni. BoÅŸandÄ±m, savaÅŸa, aÅŸirete, tehditlere karÅŸÄ± direndim. AyaktayÄ±m, çocuklarÄ±mÄ± okutuyorum, onlarÄ± geçindiriyorum.”

EN BÜYÜK TEMENNÄ°SÄ° ÇOCUKLARININ Ä°YÄ° EÄžÄ°TÄ°M ALMASI

Pervin çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi için onlara bol bol kitap okutan, onlarla sohbet eden bir kadÄ±n. SavaÅŸÄ±n en vahÅŸi hallerine maruz kalan çocuklarÄ±ndan ikisi de kendi kararlarÄ±yla vejeteryan olmuÅŸlar. Çünkü belli ki insan ölümlerinin derin yaralar açtÄ±ÄŸÄ± bu küçük çocuklar hayvanlarÄ±n ölümü fikrine alÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorlar artÄ±k kendilerini.

Pervin’in en büyük talebi çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimini devam ettirmesi ve çocuklarÄ±yla kendine ait bir hayat kurmak, “Çok büyük bir isteÄŸim yok, bizim gibi küçük bir hayat.” Böyle bir hayat için kimseden de bir beklentisi yok Pervin’in. EmeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak ve bir insan olarak kabul görmek istiyor sadece.

RAKAMLARLA TÜRKÄ°YE’DE SURÄ°YELÄ° KADINLAR...

FotoÄŸraf: Pixabay Göç idaresi Genel MüdürlüÄŸünün 2018 verilerine göre;

-Türkiye’de 3 milyon 76 bin Suriyeli yaÅŸÄ±yor. Ve bu sayÄ±nÄ±n 1 milyon 637 bin’i kadÄ±n.

-561 bin Suriyeli Ä°stanbul’da yaÅŸarken Ä°stanbul’u Urfa, Antep, Hatay, Mersin takip ediyor.

-2011 ile 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye’de 276 bin 158 Suriyeli bebek doÄŸdu.

AFAD, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü’nün 2016 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin SaÄŸlÄ±k Durumu’ araÅŸtÄ±rmasÄ± verilerine göreyse;

- Suriyeli kadÄ±n mültecilerin yüzde 18.4’ü hiç eÄŸitim almamÄ±ÅŸ. Bu oran da Suriyeli kadÄ±n mültecilerin yaklaÅŸÄ±k beÅŸte birine karÅŸÄ±lÄ±k geliyor. ---KadÄ±nlarÄ±n yüzde 16.1’i ilkokulu terk etmiÅŸ ve kadÄ±nlarÄ±n sadece yüzde 33’ü ilkokuldan mezun olmuÅŸ.

- Suriyeli mülteci kadÄ±nlarÄ±n yüzde 8.4’ü hiç evlenmemiÅŸ, binde 7’si boÅŸanmÄ±ÅŸ ve yüzde 9’u eÅŸlerini savaÅŸta kaybetmiÅŸ.

- Suriyeli mülteci kadÄ±nlarÄ±n yüzde 84.4 evde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yüzde 4.9’u iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor, yüzde 3.5’i ise iÅŸsiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 18:55

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