Ãœcretleri Ã¶denmeyen CSUN iÅŸÃ§ileri: Belirsizlik hayatÄ±mÄ±zÄ± alt Ã¼st etti

Ãœcretleri Ã¶denmeyen CSUN iÅŸÃ§ilerinin mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. 300'den fazla iÅŸÃ§i, hafta baÅŸÄ±ndan bu yana fabrika Ã¶nÃ¼nde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak nÃ¶bet tutuyor.

Gizem ÖRNEK

Ä°stanbul

AydÄ±nlÄ± Serbest Bölgede güneÅŸ paneli üreten CSUN fabrikasÄ±nda ücretlerini alamayan iÅŸçilerin mücadelesi sürüyor. AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana patronlarÄ±n ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar gerekçesiyle üretimi büyük oranda durdurduÄŸu fabrikada iÅŸçiler 6 aydÄ±r ücretlerini gecikmeli, eksik ya da parça parça alabiliyordu. MayÄ±s ayÄ± ücretleri ise halen ödenmeyen iÅŸçiler, üretimin durduÄŸu fabrika önünde hafta baÅŸÄ±ndan bu yana nöbetteler.

300’ün üzerinde iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada, iÅŸçiler nöbeti de vardiyalar halinde düzenlemiÅŸ. Patronun ücretleri ödeme sözü verdiÄŸi 26 Haziran gününe kadar nöbete devam edeceklerini söyleyen iÅŸçiler, bir an önce ücret sorunun giderilmesini ve üretime baÅŸlanmasÄ±nÄ± istiyor. Bu kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da nöbet yerinde her fÄ±rsatta dile getiriyorlar. Müzik ve alkÄ±ÅŸ seslerinin yerini belli ettiÄŸi nöbet yerinde bekleyenlerin yarÄ±sÄ± kadÄ±n. Fabrika bahçesinde ise onlarca iÅŸçi halay çekiyor, ellik oynuyor, oynamayanlar da alkÄ±ÅŸlarla eÅŸlik ediyor.

BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K BÄ°R AN ÖNCE BÄ°TMELÄ°

Halay molasÄ±nda gelen çaylarla biz de sohbete baÅŸlÄ±yoruz. Ä°ÅŸçiler çok moralli, özellikle kadÄ±n iÅŸçilerin coÅŸkusu daha ilk anda dikkat çekiyor. KadÄ±n iÅŸçilerin hepsi birden anlatmaya baÅŸlÄ±yor neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, ne istediklerini. Öncelikli talepleri ücretlerini alabilmek ve fabrikanÄ±n kapanmamasÄ±. AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana çok nadiren üretime çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, her sabah iÅŸe gelmek için hazÄ±rlanÄ±p hatta evden çÄ±ktÄ±ktan sonra gelen “Bugün üretim yok” mesajÄ±yla geri döndüklerini söylüyor. Bir an önce bu belirsizliÄŸin sona ermesini istiyorlar, çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± verilmediÄŸi için baÅŸka iÅŸ bakamÄ±yorlar, ama “çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ve hak ediÅŸleri verilecek mi, patron kaçÄ±p gider mi, iflas gösterirse alacaklarÄ±nÄ±n akÄ±beti ne olur...” gibi bir sürü soru var akÄ±llarÄ±nda.

YaÅŸanan belirsizlik hem psikolojilerini bozmuÅŸ hem de ev hayatÄ±nÄ± etkilemiÅŸ. “Sinirli bir insan olmaya baÅŸladÄ±m. Düzensizlik bende stres yarattÄ±” diyor kadÄ±nlarÄ±n çoÄŸu. KadÄ±nlardan biri “Evde olmama çok alÄ±ÅŸtÄ± çocuÄŸum, ÅŸimdi evden çÄ±kmamÄ± istemiyor, buraya bile zor geliyorum. Ben bu düzeni zaten zor kurmuÅŸtum” diyor, bir baÅŸkasÄ± hemen ekliyor: “Ä°stemesen de çok kÄ±zmaya baÅŸladÄ±m çocuÄŸuma, sürekli iÅŸten atÄ±lacak mÄ±yÄ±z, maaÅŸlarÄ± verecekler mi, vermeyecekler mi diye düÅŸünmek beni strese sokuyor.” Bir kadÄ±n iÅŸçi temizlik hastasÄ± olmaktan korktuÄŸunu anlatÄ±yor: “Kafamdaki sorular yüzünden sürekli temizlik yapÄ±yorum, cam siliyorum, yerleri siliyorum, sürekli ne olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüp temizlik yapÄ±yorum. Nöbet olmasa dÄ±ÅŸarÄ± bile çÄ±kamayacak hale gelecektim.”

BANKA BENÄ°M MAAÅžIMI BEKLEMEZ

“Önümüzü göremiyoruz” diyen iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± eÅŸya alma ya da araba alma gibi planlarÄ±nÄ± iptal etmek zorunda kalmÄ±ÅŸ. PlanlarÄ± bozulanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra düzenli ödeme yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle daha zor durumda kalanlar da var. Zira alamadÄ±klarÄ± tek ücret MayÄ±s ayÄ± ücret aslÄ±nda. Ancak hassas dengeler üzerine kurulu ev bütçesi, küçük sarsÄ±ntÄ±larda bile daÄŸÄ±lma noktasÄ±na gelmiÅŸ. “Ev kredisi ödüyorum. Banka benim maaÅŸÄ±mÄ± beklemez tabi, maaÅŸlar gecikmeye baÅŸlayÄ±nca arabayÄ± satmak zorunda kaldÄ±k” diyor bir iÅŸçi. Hemen hemen herkesin kredi ödemesi var. Ä°ÅŸçilerden birinin kredi notu düzensiz ödeme yaptÄ±ÄŸÄ± için bozulmuÅŸ, bayramda ihtiyacÄ± olunca kredi çekmek istemiÅŸ ama sicili bozulduÄŸu için alamamÄ±ÅŸ.

Ama hem okullarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ± tarih hem de bayrama denk gelince çok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸlar. “Çoluk çocuk karne hediyesi istiyor, bayramlÄ±k istiyor. Bu bayram çok zor geçti” diyorlar.

Erkek iÅŸçiler benzer sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dile getiriyor. Hatta çoÄŸu erkek iÅŸçi evin tek çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu için yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± stresin daha büyük olduÄŸu söylenebilir.

‘SENDÄ°KALI OLMASAYDIK HER ÅžEY DAHA KÖTÜ OLURDU’

Ä°ÅŸçiler, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlü. Patron sendikalaÅŸma sürecine engel olmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ama direnerek sendikayÄ± fabrikaya sokabilmiÅŸler. Sendika geldikten sonra çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeldiÄŸini, bu yüzden de iÅŸten ayrÄ±lmak istemediklerini söylüyorlar. SendikalÄ± olduklarÄ± için nöbete baÅŸlayabildiklerini ve patronun karÅŸÄ±sÄ±nda birlikte durabildiklerini söyleyen iÅŸçiler “Daha moralliyiz, daha güçlüyüz, sendikalÄ± olmasaydÄ±k her ÅŸey çok zor olurdu” diyor. Serbest Bölge’de hem BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in hem de baÅŸka sendikalarÄ±n örgütlü olduÄŸu bir çok iÅŸyeri var ama henüz kimse destek ziyaretine gelmemiÅŸ. Özellikle HT Solar iÅŸçilerine kÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k, “Onlar sendika için direniÅŸe çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda biz onlar için neler yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Daha yanÄ±mÄ±za bile gelmediler” diyorlar. Ama asÄ±l direniÅŸ sürecinin patronun maaÅŸlarÄ± ödeyeceÄŸini söylediÄŸi 26 Haziran’dan sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak “HT Solar iÅŸçileri de o zaman gelirler kesin” diyorlar.

CSUN fabrikasÄ±na kapanan iÅŸÃ§iler Ã¼cretleri iÃ§in eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

CSUN iÅŸÃ§ileri Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in eylem yaptÄ±

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