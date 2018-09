AltyapÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, barajlar aÅŸÄ±ldÄ±

Denizli'de etkili olan yağışta '100 yılın dev altyapı hamlesi' geçer not alamadı. Öte yandan barajların beklenen seviyeyi aşması olumlu tepkiler aldı.

Denizli'de belediyenin büyük reklamlarla sunduğu ‘Dev Altapı Hamlesi’ sular altında kaldı. Son bir haftada Denizli’de yağan yağmurlar alt yapı sorununu yeniden gündeme getirdi. 100 yılın dev altyapı hamlesi geçer not alamadı. Öte yandan yağan yağmurlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı arttı. Barajlarda beklenen seviyenin aşılması ise olumlu tepkiler aldı.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz İnşaat Mühendisi Burak Çetrez, belediyelerin hayata geçirdiği projelerin, kentsel alanların geçirimsizlik yüzdelerinin artmasına neden olduğunu belirterek “Artan bu geçirimsiz yüzeyler yağışın yeteri kadar sızamamasına ve daha fazla yüzeysel akışa geçmesine dolayısıyla taşkın olaylarının sıklığında ve suyun kirlilik derecesinde artışa sebep olmaktadır” dedi. Alt yapı projeleri ne kadar modernleşirse modernleşsin kente hiçbir şekilde yararlı olmayacağını sözlerine ekleyen Çetrez “Çözüm daha fazla beton değil daha fazla doğal drenaj sistemleri yaratmaktan ve doğa dostu planlamalar yapmaktan geçiyor” dedi.

‘ALTYAPI SORUNU’

Sorunun ne yağan yağmurun şiddetinden ne de inşaat ustalarının becereksizliğinden kaynaklandığını ifade eden üniversite öğrencisi Hasan Karabeyaz ise asıl sorun hizmet anlayışından kaynakandığı görüşünde. “Vatandaşa hizmet etmek incelik isteyen bir iştir” diye konuşan Karbeyaz, altyapı sorununun da ince düşünülerek planlanması gereken bir sorun olduğunu ifade ederek “Aksi halde her yağmurda başa dönülür. Aynı sorunları tekrar konuşuruz” dedi. İşsiz olduğu için elektirik ve su faturalarını ödemede güçlük yaşadığını söyleyen Kamil Savaş da her ne kadar her yağmurlu günde bu altyapı sorunu çözülemeyecek şeklinde umutsuzluğa kapılsak da barajların dolması, doluluk oranlarının beklenenin üzerine çıkması bize olumlu dönüşler sağlar diye umut ettiğini söyleyerek “Yağışlar sonrası kim bilir belki elektrik ve su faturalarında da indirime gidilir” dedi.

‘VALİLİK: BARAJLAR DOLDU’

Denizli Valiliği ise yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, DSİ tarafından yapılan ölçümler sonucu ildeki baraj ve göletlerdeki su rezervlerinin arttığına dikkat çekilerek “Artış oranı en fazla Buldan ilçemiz Yenicekent Mahallesinde bulunan Cindere Barajında tespit edildi. Cindere Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 98 oranında olduğu belirlendi. İl merkezinde bulunan Gökpınar Barajında ise doluluk oranının yüzde 93 oranında, Işıklı gölünde yüzde 65,9 oranında olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

