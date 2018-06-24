AltyapÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, barajlar aÅŸÄ±ldÄ±

Denizli'de etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸta '100 yÄ±lÄ±n dev altyapÄ± hamlesi' geÃ§er not alamadÄ±. Ã–te yandan barajlarÄ±n beklenen seviyeyi aÅŸmasÄ± olumlu tepkiler aldÄ±.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli'de belediyenin büyük reklamlarla sunduÄŸu ‘Dev AltapÄ± Hamlesi’ sular altÄ±nda kaldÄ±. Son bir haftada Denizli’de yaÄŸan yaÄŸmurlar alt yapÄ± sorununu yeniden gündeme getirdi. 100 yÄ±lÄ±n dev altyapÄ± hamlesi geçer not alamadÄ±. Öte yandan yaÄŸan yaÄŸmurlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranÄ± arttÄ±. Barajlarda beklenen seviyenin aÅŸÄ±lmasÄ± ise olumlu tepkiler aldÄ±.

Konuyla ilgili olarak görüÅŸtüÄŸümüz Ä°nÅŸaat Mühendisi Burak Çetrez, belediyelerin hayata geçirdiÄŸi projelerin, kentsel alanlarÄ±n geçirimsizlik yüzdelerinin artmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek “Artan bu geçirimsiz yüzeyler yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n yeteri kadar sÄ±zamamasÄ±na ve daha fazla yüzeysel akÄ±ÅŸa geçmesine dolayÄ±sÄ±yla taÅŸkÄ±n olaylarÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda ve suyun kirlilik derecesinde artÄ±ÅŸa sebep olmaktadÄ±r” dedi. Alt yapÄ± projeleri ne kadar modernleÅŸirse modernleÅŸsin kente hiçbir ÅŸekilde yararlÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen Çetrez “Çözüm daha fazla beton deÄŸil daha fazla doÄŸal drenaj sistemleri yaratmaktan ve doÄŸa dostu planlamalar yapmaktan geçiyor” dedi.

‘ALTYAPI SORUNU’

Sorunun ne yaÄŸan yaÄŸmurun ÅŸiddetinden ne de inÅŸaat ustalarÄ±nÄ±n becereksizliÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden üniversite öÄŸrencisi Hasan Karabeyaz ise asÄ±l sorun hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±ndan kaynakandÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde. “VatandaÅŸa hizmet etmek incelik isteyen bir iÅŸtir” diye konuÅŸan Karbeyaz, altyapÄ± sorununun da ince düÅŸünülerek planlanmasÄ± gereken bir sorun olduÄŸunu ifade ederek “Aksi halde her yaÄŸmurda baÅŸa dönülür. AynÄ± sorunlarÄ± tekrar konuÅŸuruz” dedi. Ä°ÅŸsiz olduÄŸu için elektirik ve su faturalarÄ±nÄ± ödemede güçlük yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kamil SavaÅŸ da her ne kadar her yaÄŸmurlu günde bu altyapÄ± sorunu çözülemeyecek ÅŸeklinde umutsuzluÄŸa kapÄ±lsak da barajlarÄ±n dolmasÄ±, doluluk oranlarÄ±nÄ±n beklenenin üzerine çÄ±kmasÄ± bize olumlu dönüÅŸler saÄŸlar diye umut ettiÄŸini söyleyerek “YaÄŸÄ±ÅŸlar sonrasÄ± kim bilir belki elektrik ve su faturalarÄ±nda da indirime gidilir” dedi.

‘VALÄ°LÄ°K: BARAJLAR DOLDU’

Denizli ValiliÄŸi ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan barajlardaki doluluk oranlarÄ±nÄ±n yüzde 90’Ä±n üzerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, DSÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan ölçümler sonucu ildeki baraj ve göletlerdeki su rezervlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek “ArtÄ±ÅŸ oranÄ± en fazla Buldan ilçemiz Yenicekent Mahallesinde bulunan Cindere BarajÄ±nda tespit edildi. Cindere BarajÄ±’ndaki doluluk oranÄ±nÄ±n yüzde 98 oranÄ±nda olduÄŸu belirlendi. Ä°l merkezinde bulunan GökpÄ±nar BarajÄ±nda ise doluluk oranÄ±nÄ±n yüzde 93 oranÄ±nda, IÅŸÄ±klÄ± gölünde yüzde 65,9 oranÄ±nda olduÄŸu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

2 saat sÃ¼ren yaÄŸmur Denizli'de hayatÄ± feÃ§ etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 18:09

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