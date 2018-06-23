Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti liderleri nerede oy kullanacak?

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderleri nerelerde oy kullanacak?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderleri nerede oy kullanacak?

ERDOĞAN İSTANBUL’DA, OY KULLANACAK

Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacağı adres İstanbul oldu. Erdoğan, Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullanacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı adres ise İzmir’deki Bahar Yıldırım İlkokulu.

İNCE YALOVA’DA KILIÇDAROĞLU İSE ANKARA’DA OYUNU KULLANACAK

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce memleketi Yalova’da oyunu kullanacak. İnce’nin oy kullanacağı okul, Saffet Çam İlkokulu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE OY KULLANIYOR

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş oyunu iki yıla yakındır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kullanacak. HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’da sandık başına giderken Eş Genel Başkan Sezai Temelli oyunu Van’da kullanacak.

AKŞENER VE PERİNÇEK İSTANBUL, BAHÇELİ VE KARAMOLLAOĞLU ANKARA’DA

AKP ile Cumhur İttifakı kuran MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek.

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İstanbul’da Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ise Ankara’da Çankaya Lisesi’nde sandığa gidecek.

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in oy kullanacağı adres de İstanbul’daki Şair Nedim Ortaokulu.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise oyunu Ankara’da kullanacak.Gürkan’ın kullacağı adresi, Etimesgut Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 17:48

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