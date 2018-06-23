‘Trakya toprakları tarımsal sit alanı olmalı’

Tekirdağ'da düzenlenen Trakya’da Çevre Sağlığı Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde, toprakların tarımsal sit alanı olmasının sağlanması talep edildi.

Tekirdağ’da 5 Haziran Çevre Günü’nde Trakya Belediyeler Birliği, Trakya Platformu, Trakya Kent Konseyi, Demokratik Kitle Örgütleri, TMMOB Trakya Odaları, Tekirdağ Barosu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) katkılarıyla düzenlenen ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı sempozyumun sonuç bildirgesinde, Trakya’da var olan ekosistemler için çarpık kentleşme, kontrolsüz sanayileşme, her geçen gün artan taş, maden ocakları kurulması planlanan termik santraller ve Trakya suyunun İstanbul’a taşınması projelerinin biyoçeşitlilik ve bölge için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.

Bildirgede, 2001-2016 yılları arasında Trakya’da 25 bin hektar orman alanının yok olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre de bölgenin havası ve yüzeysel su kaynaklarının giderek kirlendiği ve yer altı sularının azaldığı kaydedildi.

‘SU KİRLİLİĞİ EN ÖNEMLİ SORUN’

Trakya’da çevre kirliliğine dikkat çekilen bildirgede, doğaya yapılan her müdahalenin bir karşılığınun bulunduğu, bu karşılığın toplumsal düzeyde, bazen ölümcül de olabildiği, çevre felaketlerinin bunu her gün apaçık hissettirdiği belirtildi. Bildirgede şunlar kaydedildi: “Yazın yağan dolular, seller, orman yangınları, mevsimlerin değişmesi, iklim değişikliğinin istenmeyen sonuçlarından bir bölümüdür. Tekirdağ ve Edirne’de su kirliliği birinci sırada yer alıyor. Çevre kirliliği, hava su ve toprak kirliliğine yol açıyor. Kirli alanlardaki hava sağlığımızı doğrudan tehdit ederken, kirli sularla sulanan, kirli toprakta yetişen gıdaları tüketiyoruz, hatta bu kirlilik içinde yaşayan/beslenen canlıları tüketiyoruz.”

‘DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ DEĞİL’

Doğal ormanların (Istrancalar) Biyosfer Rezervi olarak korunması için ilgili bakanlığa başvuruda bulunulması, ÇED gerekli değildir ibaresinin kaldırılması konusunda mücadele verilmesi, yer altı kaynak sularını açığa çıkaran ve bu sular üzerinde faaliyet gösterenlerin ruhsat iptali sağlanması gerektiğine vurgu yapılan bildirgede son olarak şu ifadelere yer verildi: “Trakya topraklarının tarımsal sit alanı olması sağlanmalıdır. Gerçeğe ve bilime aykırı planlamaya karşı, hukuk mücadelesi güçlenerek sürmelidir. Çevreyi koruma mücadelesi herkesin içinde olduğu bir mücadele alanına çevrilmelidir. Sağlıklı bir çevrede yaşamak haktır, sağlıklı çevrede yaşam hakkının savunucusu olmalıyız. Sürdürülebilir kalkınma değil, sürdürülebilir bir gelecek istemeliyiz. Doğal kaynakların sınırsız olduğu yanlışından dönmeliyiz.” (Tekirdağ/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 17:45

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