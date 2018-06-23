Erzurum ve Urfa’da sandık kurulu üyelerine tehdit

Erzurum ve Urfa’da HDP'nin sandık kurulu üyelerinin gizli numaradan aranarak ‘Göreve giderseniz felaketiniz olur’ şeklinde tehdit edildiği duyruldu.

Sandık güvenliğine ilişkin endişeler sürerken Erzurum ve Urfa’dan gelen haberler endişeleri arttırdı. İki şehirde de sandık kurulu üyelerinin ‘sandığa gelmeyin’ şeklinde tehdit edildiği duyruldu.

Erzurum’da Tekman ve Horasan başta olmak üzere birçok ilçede HDP’nin sandık görevlileri gizli numaradan aranarak sandık başlarına gitmemeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edildi. Yapılan açıklamalarda HDP sandık görevlilerini arayan kişilerin “Göreve giderseniz felaketiniz olur” dediği belirtildi.

Seçim güvenliği konusunda endişelerin en yoğun yaşandığı Urfa’dan bir haber daha geldi. Urfa Siverek’te 1427 seçmenin taşındığı Şekerli mahallesi muhtarı Murat Azimoğlu’nun muhalefet partilerinin sandık görevlilerini arayarak tehdit ettiği öne sürüldü. Veliren bilgilere göre Azimoğlu aradığı sandık görevlilerine “Gelmeyin, sandıklarda biz olacağız” dedi.

İddialar üzerine Mezopotamya Ajansı’nın aradığı Azimoğlu, soruları yanıtsız bırakarak telefonunu kapattı. Urfa geçtiğimiz seçimlerde de çok sayıda usulsüzlük yaşanmış, tartışmalar uzun süre türkiye gübndemini meşgul etmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 17:34

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