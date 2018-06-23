Buldan: Erdoğan'ın 30 kanala çıkması Demirtaş'ın bir 'ketılı' etmez

İzmir mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: İzmir'in dağlarında açan çiçeklerle Hakkari'nin dağlarında açan sümbülleri buluşturma zamanıdır

Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde son mitingini İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Akşam 18.00'de başlayacak seçim yasaklarından dolayı öğle saatlerinde başlayan miting için İzmir'in dört bir yanından gelen on binlerce insan sıcaklara rağmen alanı doldurdu. İlk andan son ana kadar çoşkunun sürdüğü HDP bayrakları ile donatılan Gündoğdu Meydanı'nda sloganlar da susmadı. Barış, özgürlük ve Demirtaş'a tahliye taliplerini içeren sloganlar atıldı.

Alanda seçimlerde HDP ve Demirtaş'a destek açıklaması yapan siyasi partiler ve kitle örgütleri de vardı. Alsancak Sevinç Pastanesi önünde toplanan Emek Partisi üyeleri alana 'Tek Adam Tek Parti İktidarına Karşı Çözüm Halk İktidarı' pankartı ve 'Diktatör Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak', 'Yaşasın Halkların Kardeşliği' ve 'Faşizme Ölüm Halka Hürriyet' sloganları ile girdi.

Miting Türkçe, Kürtçe ve Arapça hoşgeldiniz sözleri ile açıldı. Mitingte grup Bajar ve sanatçı Yasemin Göksu sahne aldı.

KÜRKÇÜ: ÇOK GENİŞ BİR ÇEVRE ‘BİR OY HDP'YE BİR OY İNCE'YE’ DİYOR

Son kez vekil olarak konuşma yapan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin, eşitliğin, barışlığın kardeşliğin partisi olarak Türkiye'nin tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, “HDP faşizme giden yolu kapatıyor. HDP oldukça Türkye’de faşist diktatörlük kurulamayacak, kurulacak olsa bile engelleyecek. 7 Haziran bunun bir örneğidir. AKP-MHP ittifakı, halklara ve HDP'ye karşı bir savaş başlatmıştır ancak bu planı çöktürdük. Bu kanlı planları durdurmak için sandığa gidiyoruz. Baskın suçluya yapılır. Devlet de kendi halkına baskın yapmaya çalışmıştır. Bu baskın seçimi kendilerine iade edeceğiz. Onlar erken seçimi konuşurken biz hazırlığımızı yaptık. HDP ve demokrasi cephesi bir seçim öndedir. HDP'nin kilit rol oynaması, bütün partiler içerisinde HDP'nin tek demokrasi taleplerine sahip olmasından dolayıdır. HDP barajları yıkacak ve Ankara'ya gideceğiz. 25 Haziran günü Tayyip Erdoğan'ın sultanlığı gittiği gün, sanmayın ki bir günde bütün sorunlarımız çözülecek. Hayır böyle olmayacak, büyük bir toplumsal mücadele sağlamadıkça kazanım elde etmiş olmayacağız" dedi.

25 Haziran'da partilerin değil, halkların tercihlerinin birbiriyle yarıştığının ifade eden Kürkçü şunları söyledi: "Meydanlarda halkların en geniş birlikteliği sağlanıyor. Meydanlarda zalime ortak olmayan herkes birbirinin mücadelesini destekliyor. HDP sadece stratejik sebeplerle desteklenmiyor, HDP'nin programı da bunda etkilidir. Tayyip Erdoğan ve diktatörlüğün toplumun kutuplaştırmasına izin vermeyeceğiz, onlar yan yana gelemezler dedik. Nasıl 7 Haziran'da bu oyunu bozduysak şimdi de bozacağız. Şiddete, baskıya, zulme karşı halklarımız demokratik ittifakı sağladılar. Çok geniş bir çevre ‘Bir oy HDP'ye bir oy İnce'ye’ diyor. Bu seçmenin arasında bir ittifakın sağlandığını gösteriyor. Ege illerinin payına Türkiye'nin geleceğini belirlemek düşüyor. Ege, kadını, erkeğiyle, işçisiyle, köylüyse, Kürdü, göçmeni ile demorkasi ateşini Ankara'ya taşıyacak. İzmir sadece barajları yıkmakla kalmayacak, demokratik bir ülkenin de önünü açacak. Tayyip Erdoğan etrafın halklar tarafından sarıldı; teslim ol diyoruz sana. HDP daha geniş ittifakın sağlanması için üzerini düşüne yapacaktır."

BULDAN: BÜYÜK BİR KORKU VAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sahneye çıktığı an alandaki coşku doruğa ulaştı.

Buldan "Bugün İzmir kararını vermiş, yarına hazırlığını yapmış. Şimdi Amed'de halkımızla İzmir'deki halkımızı buluşturma zamanıdır. İzmir'in dağlarında açan çiçeklerle Hakkari'nin dağlarında açan sümbülleri buluşturma zamanıdır. İzmir halkı 24 Haziran'da sandıklara imzasını atacaktır. İzmir halkı, AKP iktidarının İzmir'e yaptığı zulümleri yakından biliyor. Havasını, suyunu, ağacını talan eden insanına zulüm eden iktidara yarın sandıklarda ders verme zamanıdır. Yarın tarihi bir gündür, yarın sandık başında atacağımız oylar sadece bir pusula değildir. Yarın o sandıklardan, demokrasi, özgürlük, geleceğimiz, HDP ve Demirtaş çıkacak ama onlar HDP'den de Demirtaş'tan da korkuyor. O kadar büyük bir korku var ülkenin cumhurbaşkanı bizleri karalamaya çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala “HDP nasıl hala oy alıyor, anlamıyorum” sözleri ile ilgili de şunları söyledi: “Kolayı var. Bilal'e sor sana tane tane anlatsın. Erdoğan kendisini önde görüyor. Ona HDP'nin mitinglerinin fotoğraflarını gösteriyor. O da inanıyor. Herkesin bir tarihi var. AKP'nin 17-25 Aralık'ı var. Bizim de 7-24 Haziranı'mız var. 7 Haziran'da başarımızı yarın da göstereceğiz. Siz, bu halkın sorunlarını yok saydınız. Yarından sonra bu sorunlar olacak ama bir siz olmayacaksınız. HDP olarak bu sorunları çözmeye talibiz. İzmir halkının da sorunlarını çözmeye talibiz. HDP'de büyük bir umut ve inanç var. Onun için yarın sandık başına giderken herkes umudunu ve inancını da götürsün. Demirtaş'la birlikte bu sorunları çözeceğiz. İki cumhurbaşkanı adayı düşünün. Biri mevcut cumhurbaşkanı adayı, diğeri cezaevinde. Mevcut cumhurbaşkan adayı her gün herkese hakaretler yağdırıyor. Diğeri ise cezaevinde ve sadece ketili ve mesajları var. Erdoğan'ın her gün 30 kanala çıkması bir Demirtaş'ın bir ketilı etmez. Demirtaş cezaevinden daha geniş kitlelere sesleniyor".

Buldan "Gençler, yarından sonra bu ülkeyi Demirtaş'la birlikte yürüteceksiniz. Kadınlar, iktidara yürüyoruz. Sandıklar kadınların rengiyle boyanacak. Yarın tarihi bir fırsattır. Yarını elimizden kaçırırsak bir daha bu günleri yakalayamayız. OHAL'in olmadığı, özgürce konuşabileceğimiz bir ülke hayal değil. Yarınki fırsatı iyi değerlendireceğiz, özgür eşit koşullarda bir yaşam, aydınlık bir Türkiye için bir oy HDP'ye bir oy da Demirtaş'a diyeceğiz. Az önce cezaevinden çıkan avukat Demirtaş'ın İzmir'de alandaki herkese selam gönderdiğini söyledi. Halkların büyük bir temsiliyetle mecliste olacağı bir güne uyanacağız. İzmirliler bir oy bile onlara kaptırmayacağız. Bir oy bile bu ülkenin güvencesidir. Sizlere güveniyorum sandıklara sahip çıkacağınız. Eşit özgür koşullarda yaşamanın bir adımını atacağız. Hep birlikte başaracağız, kazanacağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Selahattin Demirtaş'ın TRT Haber'deki propaganda konuşması -23 Haziran

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 17:59

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