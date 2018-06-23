Selahattin Demirtaş TRT Haber'de propaganda konuşması yapacak

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın son propaganda konuşması 17.50'de TRT Haber'de yayınlanacak.

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın ikinci ve son TRT konuşması, bugün (23 Haziran Cumartesi) saat 17:50'de TRT Haber kanalında yayınlanacak. Demirtaş'ın bu konuşmasını bu sayfadan Evrensel WebTV aracılığı ile izleyebilirsiniz.

Demirtaş son olarak 17 Haziran'da TRT Haber'de canlı konuşma yapmıştı. 20 ay sonra ilk kez görüntülü olarak halka seslenen Demirtaş, "20 ay değil 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğim. Bizim farkımız budur işte. Tek adam değil çok insanız. Bizi idamla tehdit edenlere boyun eğmeyeceğiz. Bir oy HDP 'ye bir oy Demirtaş'a deyin" çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 16:12

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