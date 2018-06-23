İsviçre'de inşaat işçileri 60 yaşında emeklilik ve zam istiyor

İsviçre’de inşaat sektöründe süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler eylem yaptı.

Ücretlerin düşürülmesinin ve emeklilik yaşının 60’tan 62’ye yükseltilmesinin yanı sıra emeklilik ödentilerinin yüzde 30 azaltılması dayatmaları üzerine, İsviçre’nin her tarafından gelerek Zürih’te buluşan binlerce inşaat işçisi protesto gösterisi düzenlendi. İşçilere diğer sektörlerden işçiler de destek verdi.

2018 yılı sonunda bitecek olan inşaat sektörü sözleşmesi için Unia sendikası ve sektör patronları arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yürürlükteki sözleşmenin budanmasını isteyen patronlar, haftalık çalışma süresinin 50 saate, emeklilik yaşının 62’ye yükseltilmesini dayatırken, ücretlerin de düşürülmesini istiyor. Daha iyi çalışma koşulları, işten atılmaya karşı koruma ve 150 Fr. ücret artışı talep eden işçi temsilcileri, yıl içerisine dağılmış farklı etkinlikler ve lokal grevler de gerçekleştirecekler. Yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri içerisinde kazanımları en iyi sözleşme olan inşaat sektörü, diğer sektörler için de önem taşıyor. Korunmuş ve kazanımları ilerletilmiş inşaat manto sözleşmesi, yıl sonunda yenilenecek diğer sektör sözleşmelerine yönelecek saldırı hamlelerine karşı da cevap olacak. (İsviçre/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 15:47

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