6 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 65 yıl hapis cezası

Antalya'da 6 çocuğa cinsel istismardan suçlamasıyla tutuklu yargılanan eskrim antrenörü Tarık İ. toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Alanya’da milli eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İ., 2011- 2017 döneminde ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarık İ., Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’na üye avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı. Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Tarık İ., son kez hakim karşısına çıktı. Tarık İ., dosyalardan birinden beraat ederken, diğer 5 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

‘KARAR BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR’

Davaya müdahil olarak katılan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları adaletin yerini bulduğunu belirterek, mahkeme kararıyla ilgili şu ifaedelere yer verdi: “Anayasaya ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocukları korumak devletin yükümlülüğü altındadır. Çocuklarını koruyamayan bir devletin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet mağdur çocukları terk etmemeli, yeni mağdurların ortaya çıkmasını engellemelidir.” (Antalya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 15:26

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