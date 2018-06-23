Tepkiler sonuç verdi; 'Mimar Sinan'ın tahliyesi ertelendi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı için verilen tahliye kararı tepkiler üzerine ertelendi.

Türkiye'nin en köklü sanat okullarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı için verilen tahliye emrine gelen tepkiler üzerine meclis geri adım attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Mimar Sinan Üniversitesi’ne tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nin tahliye işleminin bir süreliğine ertelendiğini bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada: “Mimar Sinan Üniversitesi’nin, sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş ve tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir” denildi. Açıklamada daha önce 26 Haziran Salı günü tahliye edileceği açıklanan Devlet Koservatuvarının tahliye işleminin bir süreliğine ertelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi “Üniversitenin, sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş ve tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir.”

1 GÜNDE 100 BİN İMZA

MSGSÜ’nün meclis tarafından verilen tahliye emrine karşı üniversite yönetimi, öğrenciler, mezunlar, veliler ve sanatçılar tepki göstermişti. İnternette change.org’ta ‘İstanbul Devlet Konservatuarı Binamıza Dokunma’ başlığıyla Nur Koç tarafından başlatılan imza kampanyasını bir günde 100 bini aşkın kişi imzaladı. TBMM Başkanlık Divanına seslenen kampanyada şu ifadeler yer aldı: “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın eğitim faaliyetlerinde bulunduğu tarihi binadan T.B.M.M Başkanlık Divanı kararına binaen tahliyesi istenmektedir. Geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğuna inandığımız binamızın, öğrenciler olarak elimizden alınmasını istemiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 15:20

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