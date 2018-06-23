Atuğ ailesi, kayıpları için 23 yıldır adalet arıyor

Atuğ ailesi, 14 Nisan 1995'te karakola çağrıldıktan sonra kendilerinden haber alamadıkları yakınlarının akıbetini öğrenmek için mücadele ediyor.

Atuğ ailesi 23 yıl önce kaybettikleri yakınlarının akıbetini öğrenmek için mücadelesini sürdürüyor.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Budaklı (Kerşafe) köyünde 14 Nisan 1995 tarihinde, kaybedildikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan aynı aileden Şükrü Demir, Abdulkadir Demir, Mehmet Emin Atuğ, Hizni Birmen ve Ahmet Atuğ’un akrabaları adalet mücadelesini sürdürüyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Sonya Bayık’ın haberine göre 80 yaşındaki Fatma Atuğ, eşi, 4 akrabası ve köy muhtarının o dönem karakoldan, “ifadeleri var” gerekçesiyle çağrıldığını aktardı. Atuğ, muhtarın dışında karakola çağrılanlardan bir daha haber alamadıklarını belirtti. Söz konusu durumdan sonra korucular ve askerler tarafından köye baskın düzenlendiğini dile getiren Atuğ, o dönem yaşadıklarına şu sözler ile aktardı:

“Panzerlerle çevirdikleri köyü taradılar. Çocuklarım küçüktü daha. Ellerini bellerine koyarak, ‘Buradan kamyonla ceset çıkaracağız’ dediler. Sandalyenin üzerinde kafama bir odunla vurmaya başladılar. Köy meydanında topladıkları köyün erkeklerine her türlü işkenceyi yapıyorlardı. Köyden çıkışa da izin vermiyorlardı. Birileri eşim ve akrabalarımı Midyat’taki jandarma karakoluna götürüldüğünü söyledi ancak hiçbir bir haber alamadık.”

Atuğ, tek isteklerinin yakınlarının kemiklerine ulaşmak olduğunu belirtti.

‘22 KİŞİ EVİN BANYOSUNA SIĞINDIK’

Babasının kaybedildiği dönemi hiç unutmadığını aktaran Zekiye Atuğ ise o dönem köye yapılan baskın sırasında 22 kişi olarak kaldıkları evin banyosuna sığındıklarını ifade etti. Sabaha kadar orada kaldıklarını dile getiren Atuğ, “İçimizde bulunanların çoğunluğu da çocuktu. Top seslerinden korktuğumuzdan dolayı namaz da kılamıyorduk. Kapıyı zorla kırıp içeri giren asker ve korucular, ‘bu eve neden bir şey olmadı” dedi. Hayvanları otlatmaya giderken bir daha eve dönmeyen kız kardeşim için anneme, ‘kızın nerede’ diye soruyorlardı. Annem bilmediğini söylediği zamanda odunlarla kafasına vurmaya başladılar. Banyoda bulunan herkesi darp ettiler. Her gün bize baskı yapıyorlardı. Bu olayın duyulmaması için bizden evi tamir etmemizi istediler. Bizi döverek evi zorla yaptırdılar” dedi. Tüm yaşadıklarına rağmen kayıplarını aramaktan vazgeçmeyen Atuğ, yıllardır televizyon ve telefonlardan gelecek bir habere kulak kesildiklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 14:47

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