Erdoğan Esenyurt'ta: Bay Muharrem bu devlet guguk devleti değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi Esenyurt'ta AKP'lilere sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi İstanbul Esenyurt'ta miting düzenliyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçim güvenliği için yaptığı çağrıya değinen Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil" dedi.

Erdoğan, seçim güvenliği için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşması devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce, final mitingini Maltepe'de gerçekleştiriyor

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 13:54

www.evrensel.net