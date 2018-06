Erdoğan, Esenyurt ve Beylikdüzü'de konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi Esenyurt ve Beylikdüzü'de AKP'lilere seslendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'de miting düzenledi. Esenyurt'taki konuşmasında seçimlere saatler kaldığını belirten Erdoğan, seçmenlerden yarına hazır olmalarını istedi. Kalan 3-4 saatte çok yoğun çalışmaları gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'BU DEVLET GUGUK DEVLETİ DEĞİL'

"Bay Muharrem diyor ki, 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım.' Hayırdır? Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem, şunu da bil, biz o CHP zihniyetinin, hatırlayın, açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Ondan sonra da tasnifini siz kendiniz yaptınız. AK Parti iktidarında bugüne kadar 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Olmaz ama siz yaptınız, yaparsınız."

Erdoğan, seçimler için yoğun tedbirler alındığını savunarak şöyle devam etti:

"Biz şu an itibarıyla her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği, her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun? Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeyi de kaldırdık. Herhangi bir sandık üyesi, şu anda kalkıp hemen oradaki güvenlik ekibine haberi verdiği anda, söylediği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık, bunu başardık. Sizin geçmişinizde, cemaziyelevvelinizde böyle bir şey var mı? Yok. Kardeşlerim, sandıkta Esenyurt'ta kim görevliyse, tüm Türkiye'de, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, sandıklarda görevli olan tüm kardeşlerime sesleniyorum, oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale ederler ama ben şimdi milletime AK Parti'ye gönül verenlere, özellikle sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın, sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza, bizi zora sokar. Sakın."

'TÜRKİYE UÇUŞA GEÇECEK'

Akşam TRT'de yayımlanan programda Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi'ni anlattığını hatırlatan Erdoğan, katılımcılara "Yeni yönetim sistemini nasıl buldunuz?" diye sordu. "Türkiye, inşallah bu sistemle uçuşa geçecek" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bu, farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni biz gerçekleştireceğiz. Ne diyorlar? 'Parlamenter demokrasi...' Bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi? Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayıyı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun? Milleti aldatıyorlar milleti ama benim milletim buna aldanmamalı ve artık başkanlık sistemiyle bu yola devam edeceğiz."

Erdoğan, İstanbul'da 7 ilçede miting yaptığını hatırlatarak, konuşmasında şunları aktardı: "Bugün de Esenyurt bambaşka. Kardeşlerim, biz yola çıkarken ne dedik? Dedik ki Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükselteceğiz. Bir, eğitim, iki sağlık, üç, adalet, dört emniyet. Bunun akabinde de ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla beraber Türkiye'yi Allah'ın izniyle ilk 10'a yerleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. G-20'ye girdik mi? Girdik. Şu anda Türkiye, G-20'nin içinde 17. ülke. Avrupa'da 6. ülke. Bu noktaya geldik. Durup dururken gelmedik buralara. İşte bu yıl, bakın tablo ne? Bu yıl, Allah'a hamdolsun, büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık. OECD arasında 1. numarayız. Buraya yerleştik. Bunlar durup dururken olmuyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunu böyle bilelim."

Eğitimde atılım yaptıklarını savunan Erdoğan, "Nereden nereye çektik. Hedef ne? Bir, sınıflarımızda öğrenci sayısını azaltmak, niteliği yükseltmek. Bunu başardık. 280 bin derslik 15 yılda yaptık. 580 bin öğretmen atadık. Bununla beraber artık sınıflarda her yıl okul açıldığında sıraların üzerinde kitapları görüyor muyuz? Görüyoruz. Ücret alınıyor mu? Fakat hatırlayın kırtasiyeciye gider kitabını bile bulamazdın. Kendi dönemimizde bulamazdık. Siz şimdi çoğunuz teksir notu nedir diye sorsam Allah-u alem onu bile bilmezsiniz. Saman kağıdına makineyle basılır onları alırdık. Bu dönemlerden geliyoruz. Şu anda üniversite olan 81 vilayetimiz var. 75 üniversitemiz vardı, şimdi 205 üniversitemiz var. 10 müracaattan mezun olanlardan 1 tanesi üniversiteye girebiliyordu, şimdi 10'da 10 girme şansı var. Buraya geldik. Bunlar da durup dururken olmadı. İmkan hazırladık. 16 yıl önce üniversite öğrencilerinin aldığı burs, kredi neydi biliyor musunuz? 45 liracık. Şimdi ne oluyor? 470 lira. Master öğrencisi ne alıyor? 2 katı. 940 lira. Peki doktora öğrencisi ne alıyor? Asgari ücret. Bunlar güçlenen, ekonomik olarak yükselen Türkiye'nin rakamları. Ben sizlere Bay Muharrem, Bay Kemal gibi konuşmuyorum."

'BUNLAR ZİHİNSEL HASTA ZİHİNSEL'

Erdoğan, Esenyurt mitingindeki konuşmasında, vatandaşların artık istediği hastaneye gidebildiğini, ilaçlarını rahatlıkla her yerden alabildiğini dile getirerek, "Bay Kemal SSK'nın başında olduğu zaman alabiliyor muydunuz? Sağlam girsen hasta çıkarsın. Bay Kemal öyleydi de onun için. Bunlar zihinsel hasta zihinsel, fiziki olmanın ötesinde." ifadelerini kullandı.

İkitelli'de şehir hastanesi yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Bay Muharrem, bu şehir hastanesinden haberin var mı? Bay Kemal haberin var mı? '16 yılda ne yaptılar?' diyor. Gel bu şehir hastanesini gör. Bunlar dürüst değil, dürüst. Hele hele bir tane bayan çıkmış, 'Ben şehir hastanelerine karşıyım. Bunların parası nasıl ödenecek?' diyor. Senin para ödeme veyahut da para üretme kabiliyetin yok ki. Ana muhalefetin zaten hiç yok. Biz 16 yıldır bu ülkede hem milli bütçeyi güçlendirdik hem kaynakları çeşitlendirdik. Bütün yatırımlar böyle oldu." diye konuştu.

Erdoğan, 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu, 26 Ağustos 2016'da açılan Yavuz Sultan Selim Köprü'sünden 69 milyon araç, 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nden 23 milyon araç, Osmangazi Köprüsü'nden 13 milyon 384 bin araç geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

'PAHALI GELİYORSA SANDALLA GİT'

"Şimdi Bay Muharrem, 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatı bu, birinci köprünün, ikinci köprünün fiyatı bu. Bayramda birinci ve ikinci köprü ücretsiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretli.' diyor. Bay Muharrem ya sen mecbur musun üçüncü köprüden gitmeye? Sen ikiden git, birden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Yavuz Sultan Selim, 7 sene sonra devlete geçiyor. Biz burayı yap-işlet-devretle, kamu özel ortaklığıyla yaptık. Bu bir mantıktır, ekonomik zekadır."

Yüksek hızlı tren yapıldığına değinen Erdoğan, "Sivaslı birisi çıkmış ne diyor? 'Yüksek hızlı treni hemen kaldır.' diyor. Yüksek hızlı tren göçü artırırmış. Allah rahmet etsin Erbakan Hoca hayatta olsaydı inan ilk önce bunları partisinden tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi, bunlar ise hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını belirterek, havalimanının kamu-özel ortaklığıyla 10,2 milyar avroya yapıldığını, şu anda 30 bin kişinin çalıştığını, işletme başladığında 100 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte, hamdolsun markamız olacak o havalimanı. Dünyaya burayla biz havamızı atacağız." dedi.

DEMİRTAŞ'LA İLGİLİ '7 HAZİRAN' İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Erdoğan, Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra "Dökülün sokağa" dediğini iddia ederek "53 Kürt'ün Diyarbakır'da ölümüne neden olduğunu" iddia etmeyi sürdürdü:

"Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var. Terörle mücadelede Bay Muharrem'in ağzından bir şey duydunuz mu? Bay Kemal'den duydunuz mu? Aday oldu, ilk ziyaret ettiği yer neresi? Edirne'de gitti Demirtaş'ı ziyaret etti. Kim bu adam? 7 Haziran'da 'Dökülün sokağa' diyen ve benim 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden olan kişi değil mi? Ben buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Gürcü, Abaza vesaire, böyle bir ayrım var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Biz bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım.

Kürt devleti kuracaklarmış. Nereden çıktı bu ya? Kürt kardeşlerimin de Türkiye Devleti'nden başka devleti yoktur. Bu oyunu da bozacağız. Gitti icazet aldı, Bay Muharrem. Nereden? Edirne'den, Demirtaş'tan. Efendim işte 'Onun hakkıymış.' Çıkıyor diğerleri, 'Onun da arazide olması gerekirmiş.' Ya bu insanın ölümüne sebep olan böyle bir kişinin arazide ne işi var? Biz Afrin'de teröristlerin üzerine bindik mi? Suriye'nin kuzeyinde bunlar inadına bir şey söylüyorlar, 'Kürt koridoru.' Hayır, orada bir Kürt koridoru yok, orada terör koridoru var. Biz bu terör koridorunu yok ettik. Afrin'e girdik, 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'a girdik, 3 bin civarında DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi Irak'tayız. Bay Muharrem 'Kandil'e giremezler.' diyor. Şu anda Kandil'deyiz. Tepesine, tepesine bindik mi? Bindik. Şimdi kaçacak delik arıyorlar. İlk operasyonda 20 uçakla 10 noktayı vurduk. İkinci operasyonda daha da ileriye gittik. Orada da toplantı halinde olan lider kadrodan 35 kişiyi etkisiz hale getirdik. Şimdi anladılar ki Türkiye'nin güvenlik güçleriyle baş edilmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı inşallah çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkaracağız." dedi. (İstanbul/AA)

Muharrem İnce, Maltepe'de konuştu: Yarın bambaşka bir Türkiye olacak

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 16:13

www.evrensel.net