Cumartesi Anneleri: Herkes adaletten ve demokrasiden yana oy kullansın

Galatasaray'da 691. kez bir araya gelen Cumartesi Anneleri, yarın yapılacak seçimlerde herkesi adaletten ve demokrasiden yana oy kullanmaya çağırdı.

Cumartesi Anneleri, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 691'inci kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde üzerine beyaz tülbent ile karanfiller bırakılan “Failler Belli, Kayıplar Nerede” yazılı pankart açılırken, gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları da taşındı. Eylemde, 7 Haziran 1994’te Hakkari’de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Mehmet Zeki Doğan için adalet istendi. Yarın gerçekleşecek genel seçim öncesi oyların, demokrasiye ve adalete verilmesi çağrısında bulunuldu.

‘ADALET, ADALET, ADALET İSTİYORUZ’

Eylemde ilk olarak konuşan gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, eylemin genel seçimler öncesinde yapıldığını hatırlatarak, oy kulananların da iktidarın davranışlarından sorumlu olduğunu ifade etti, oylar, “Demokrasiye ve adalete verilsin” dedi. Ocak’ın ardından 1994'te Bitlis'te kaybedilip öldürülen Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe söz aldı. Tepe, Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinden beri Türkiye’de 17 iktidar değiştiğini ifade ederek, hiçbir iktidarın kaybedilen yakınlarının akıbetini açıklamadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz onlardan bir şey istemedik çocuklarımızın katillerini istedik. Ama hiçbir iktidar bir adale sağlamadı. Adalet görmedik onlardan.” Binlerce insanın şuanda da politik nedenlerle cezaevinde olduğunu söyleyen Tepe, “Biz onların bırakılmasını istiyoruz. Adalet adalet adalet istiyoruz” diye vurguladı.

‘ADALETTEN VE DEMOKRASİDEN YANA OY KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Haftanın basın açıklamasını Cumartesi Anneleri’nden Sürgün Taşkaya okudu. 691’inci eylemlerini genel seçim öncesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Taşkaya, ilk oturdukları tarihten itibaren Türkiye'de 7 genel seçim yapıldığını, 17 hükümet kurulduğunu belirtti. Ancak bu hükümetlerin, Türkiye'yi hukuk zeminine çekecek politikaları hayata geçirmediğini belirten Tepe, aksine hukuksuzluğu, adaletsizliği derinleştirecek politikalar sonucunda Türkiye’nin, hukuk ve adalet krizine dönüştüğüne söyledi. “Unutmayalım ki iktidara gelenlerin uyguladığı politikalarda, onlara oy verenlerin de sorumluluğu var” diyen Taşkaya, “Bu seçimlerde herkesi oylarını insan hak ve özgürlüklerinden yana, adaletten ve demokrasiden yana kullanmayı çağırıyoruz” diye konuştu.

‘MEHMET ZEKİ DOĞAN’IN İÇİN KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILSIN'

Bu hafta 37 yıl önce Hakkari’de kaybedilen Mehmet Zeki Doğan’a dikkat çeken Tepe, “37 yaşındaki Mehmet Zeki Doğan Hakkari/Çukurca'da yaşıyor ve on yılı aşkın süredir Çukurca Lisesi'nde kamu personeli statüsünde hizmetli olarak çalışıyordu. 7 Haziran 1994 tarihinde saat 23.00 sıralarında Özel Harekât Timleri liseye baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri girip gece nöbetinde olan Mehmet Zeki Doğan'ı zorla bir panzere bindirerek götürdü” dedi. Ailesinin olaya tanık olan mahallelilerden Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltına alındığını öğrendiğini, resmi makamlara başvurarak aldığı izin belgesiyle bölgede arama faaliyetine başladığını söyleyen Taşkaya, “Çukurca halkının da katılımı ile gerçekleşen kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüldü. Tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan arama sonucunda Narh Köyü Biyamen mevkiinde Zap suyu kenarında Mehmet Zeki'nin ayakkabıları ve ceketi bulundu. Giysilerin olduğu yerde kan izleri de vardı. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı Mehmet Zeki Doğan'a ulaşılamadı” dedi. Taşkaya son olarak şunları söyledi: “Doğan Ailesi'nin hakikate ve adalete ulaşma hakkı önündeki engeller kaldırılsın. Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili gerçeği açığa çıkartmaya, sorumluların belirlenmesini ve cezalandırılmasını sağlamalı. Elverişli bir soruşturma derhal başlatılsın.”

‘AĞABEYİME ULAŞANA KADAR ARAYIŞIMIZ VE BEKLEYİŞİMİZ DEVAM EDECEK’

Açıklamanın ardından Mehmet Zeki Doğan’ın ailesi adına kardeşi Emin Doğan’ın gönderdiği mektup okundu. Doğan’ın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: “Ağabeyim Mehmet Zeki Doğan, Çukurca Lisesinde görevdeyken gece 15 kişilik jitem görevlileri tarafından kaçırıldı. Sabah olunca ailem emniyete kaymakamlığa haber verdi. Ailemle birlikte Çukurca halkı da ağabeyimi aramaya gitti. Okuldan 3 km uzakta ağabeyimin montunu gördüler. Cebinde iki paket sigarası vardı. Beş adım ötesinde de ayakkabısını buldular. Ağabeyimi arayanları Çıra'ya bağlı Narh Köyü Zap suyunun kenarında kan izlerini ve boş kovanları görmüşlerdi. Yani o günden bu güne kadar ağabeyimin ne ölüsünü nede dirisine bulamadık. Başvurduğumuz adli mercilerde de bir sonuca ulaşamadık. 24 yıldır ağabeyimi arıyoruz 24 yıldır adalet bekliyoruz, Ağabeyime ulaşana kadar arayışımız ve bekleyişimiz devam edecek.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 13:46

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