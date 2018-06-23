İnce: Oylarım yüzde 30-35 bandında, ikinci turda ben çıkıyorum

Büyük İstanbul Mitingi öncesinde Numberone FM’de yayınlanan, Kadir Çetin’in canlı radyo programına katılan İnce, gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, anketlere göre ilk turda yapılan çalışmalara göre yüzde 30-35 oylarının bulunduğunu söyledi. İnce, 'İkinci turda ben cumhurbaşkanı olacağım' dedi.

Büyük İstanbul Mitingi öncesinde Numberone FM'de canlı yayınında Kadir Çetin’in programına katılan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlerin sorularını yanıtladı. İnce’nin açıklamaları şöyle:

Başörtüsü serbestliğini kaldıracak mısınız?

İnsan kız kardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı? Benim kız kardeşim 52 yaşında 12 yaşından beri başörtülü. İhale almak için ya da müdür olmak için başını örtmedi. Bütün başörtülü kadınlar benim kardeşim kimsenin başörtüsüyle uğraşmayacağız. Bunu sözünü defalarca verdik bir kez daha veriyorum.

İstanbul’da trafiğini nasıl çözeceksiniz?

Doğruya doğru. Sayın Kadir Topbaş döneminde ulaşımda güzel işler yapıldı bunların devam etmesi lazım. Bunun yanında deniz ulaşımında gelişmeler yapmamız gerekiyor. Esnek mesai saatleri düzenlenebilir.

Muharrem İnce, final mitingini Maltepe'de gerçekleştiriyor

Köprü ve otoyol projelerine karşı olduğunuza dair bir söylem var ne diyeceksiniz?

Neden karşı olayım. Biz köprü ve otoyol yapılmasına değil yapılma şekline karşı çıkıyoruz. Köprü yapmak kolay iş. 5 Liraya yapacağınız köprüyü 25 liraya yapıyorsanız orada bir sıkıntı var. Bunu ortadan kaldıracağız. Demirel’in yaptığı körünün parası hazineye gidiyor Erdoğan’ın yaptığı köprünün parası müteahhidin cebine giriyor.

Eğitimde fırsat eşitliğimiz yok. Çok fazla özel üniversite açılıyor devlet üniversitesi açılmıyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı

Eğitim hedefimiz: Başladığı yerden bittiği yere kadar parasız yapmak. İlkokuldan yüksek lisansa kadar. Bunu 5 yıl içinde yapacağımıza inanıyoruz

TRT ile eleştirileriniz de vardı.

TRT borazan. Nasıl eleştirmeyeyim 81 milyondan vergi toplayan bir kurum beni vermiyor. Adaylardan biriyim. Anayasa’da iki yerde bağımsızlık ifadesi geçer onlardan biri de TRT. Nerede bağımsızlık nerede tarafsızlık.

Suriye ile ilgili ne düşünüyor? diye soranlar var. Burada istihdam edilemezler mi?

Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı. Suriye’de yaşayanlar ve dışarıdaki Suriyelilerin katıldığı bir Anayasa ve seçim yapılması gerekiyor. Böylece Suriye’de barış olur ve bu insanların büyük çoğunluğu ülkelerine dönerler. Dönmeyenler için de ayrıca bir çalışma hazırlanır. Burada yaşayıp bayram tatili için Suriye’ye gidenleri geri almayacağız. Büyük, güçlü bir devlet olalım ama enayi olmayalım.

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Bir okurumuz mazotu kim ucuzlatacaksa ona oyumu vereceğim diyor. Siz bu konu da ne söyleceksiniz?

Mazotu herkes için ucuzlatacağız ama çiftçiler için daha da ucuzlatacağız. Çünkü tarımı desteklememiz gerekir. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Zaten demokrasi güçlenirse topluma güven gelir ve piyasalarda düzelir.

Cumhurbaşkanı olursanız Erdoğan’a Başkan Yardımcığı teklif edecek misiniz?

Hayır asla etmeyeceğim. ’16 yıldır iktidarda asgari ücreti artırdım terörü çözeceğim’ diyor. Bugüne kadar çözdüm demesi gerekmez miydi. Bundan sonra neyi çözecek. Ona başkan yardımcılığı teklif etmeyeceğim ama iyi bir emeklilik hayatı yaşamasını sağlayacağım.

İlk turda ne kadar oy alacaksınız?

Yapılan çalışmalarda 30-35 bandında gözüküyorum. 32 gösteren anketler var, 35 gösteren anketler de var. İkinci tura Erdoğan’la kafa kafaya gireceğimize inanıyorum. Erdoğan’ın ilk turda alacağı oy maksimum oyu alacağı için ikinci turda üzerine 1 oy bile ekleyemeyecek. İkinci turda ben cumhurbaşkanı olacağım. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (23 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 13:16

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