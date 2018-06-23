İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatleri için İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-25 mm) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 11:52

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