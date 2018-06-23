Muharrem İnce, Maltepe'de 107. mitingini gerçekleştiriyor

İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Biz İstanbuluz Mitingi” için kitle, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Mitingin yapılacağı alanın çevresi güvenlik amacıyla polis bariyerleri ile çevirildi. Miting alanına girişler farklı alanlardaki 4 polis kontrol giriş noktasından gerçekleşti. Mitinge katılımın yoğun olması sebebiyle kontrol noktalarında yığılma oldu. Alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yağan yağmura rağmen coşkusunu kaybetmeksizin İnce’nin konuşmasını bekliyor.

Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

Mitinge CHP’li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır Spor formasıyla miting alanına geldi.

Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.

Fotoğraf: Hayri Tunç

Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.

Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.

Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor.

Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor.

Muharrem İnce'nin İstanbul mitinginin saat 13.00'te başlaması bekleniyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 12:50

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