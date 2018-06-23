Türkiye Satranç Federasyonu engelli sporculardan lisans ücreti almasın

Türkiye Satranç Federasyonunu engelli sporculardan lisans ücreti almaya son vermeye çağıran change.org kampanyası sürüyor.

Görme engelli satranç oyuncularından lisans ve vize ücreti alınmasına son verilmesini amaçlayan kampanya 30 bin imzaya çok yaklaştı.

Aynı zamanda Evrensel Gazetesi Yazarı olan Evrensel Bilgin tarafından change.org’da başlatılan kampanyada, Türkiye Satranç Federasyonuna çağrı yapılıyor ve “Engelli sporcular, normal sporculara göre sorunlarla daha fazla mücadele etmekteler. Bu sebeple onlara destek olmak adına Türkiye Satranç Federasyonu üzerine düşeni yapmalı, tüm engelli sporculardan lisans ve vize ücreti almaya son vermelidir” deniliyor.

35 bin imzayı hedefleyen kampanyaya şu ana kadar 29 bin 100’ü aşkın kişi destek verdi. Ancak Türkiye Satranç Federasyonu henüz konuya dair bir adım atmadı. (SPOR SERVİSİ)

Görme engelliler ve satranç: Bakmak ya da görmek, işte bütün mesele bu

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 09:41

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