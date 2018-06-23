Kroos'tan son dakikada hayat öpücüğü: Almanya 2-1 İsveç

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda günün son maçında Almanya, son dakika golüyle İsveç'i 2-1 mağlup etti ve üst tura çıkma ihtimalini sürdürdü.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası, F ve G gruplarındaki toplam 3 maçla devam etti. G grubunda Belçika, Tunus'u 5-2'yle geçerken Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti. Almanya ise İsveç karşısında son anda galibiyeti buldu.

ALMANYA, SON UZATMA DAKİKASINDA HAYATA DÖNDÜ

F grubundaki ilk maçında Meksika'ya yenilen son dünya şampiyonu Almanya, İsveç karşısında da 32'nci dakikada Toivonen'in golüyle geriye düştü ve şok yaşadı. İlk yarısı 1-0'lık İsveç üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. 48'de Marco Reus Almanya'ya beraberliği getiren golü attı.

82'nci dakikada Boateng ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı ve Almanya için işler daha da zorlaştı. Fakat 90+5'te kullanılan serbest vuruşta Toni Kroos mükemmel bir şutla topu ağlara gönderdi ve Almanya galibiyete uzandı.

Bu sonuçla Almanya, Meksika'nın 6 puanla lider olduğu F grubunda İsveç'le beraber 3 puana sahip iki takımdan biri oldu. Gruptaki diğer takım olan Güney Kore'nin ise puanı yok.

Fotoğraf: Gökhan Balci/AA

MEKSİKA, GÜNEY KORE KARŞISINDA DA GALİP

F grubunda ilk maçta Almanya'yı 1-0 mağlup eden Meksika, Güney Kore'yi de Vela ve Chicharito'nun attığı gollerle 2-1'lik skorla geçti. Güney Kore'nin golü ise Heung-Min Son'dan geldi.

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Meksika'nın ve maçın ilk golü Carlos Vela'dan geldi. Meksika'nın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Vela, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

66. dakikada ise Chicharito skoru 2-0'a getirdi ve Meksika formasıyla 50. golünü atmış oldu.

Güney Kore, 90+3. dakikada Heung-Min Son'un uzaktan attığı güzel golle farkı indirse de mağlubiyetten kurtulamadı.

Bu sonuçla Meksika F grubunda 6 puana ulaştı, Güney Kore'nin ise puanı bulunmuyor.

Fotoğraflar: Fatih Aktaş/AA

BELÇİKA, TUNUS'U 5-2 YENDİ

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

2018 Dünya Kupası G grubunda Belçika, Tunus'u 5-2 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

6. dakikada Eden Hazard'ın golüyle öne geçen Belçika, 16'da Romelu Lukaku ile farkı ikiye çıkardı. 18. dakikada Dylan Bronn farkı bire indirirken Lukaku 45'te durumu 3-1'e getirdi.

Belçika ikinci yarıya da golle başladı. 51. dakikada Eden Hazard kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. 90'da Michy Batshuayi farkı dörde çıkardı. Tunus, Vehbi Hazri'nin golüyle maçın sonucunu belirledi.

İlk maçta Panama'yı 3-0 yenen Belçika, böylece 6 puanla liderliğini korudu. Tunus ise İngiltere mağlubiyetinin ardından Belçika maçını da kaybederek puansız kaldı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 23:14

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